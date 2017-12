Grabitja e bankës, operacion i gjerë për kapjen e 3 autorëve

Publikuar | 23:52

Autoritetet po zhvillojnë një operacion të gjerë, për kapjen e 3 personave, të cilët këtë të premte grabitën një bankë të nivelit të dytë në Laç. Në një njoftim të dhënë gjatë orëve të mbrëmjes, policia sqaron se nga momenti i rënies së alarmit të bankës, në orën 16:24 minuta, patrulla e parë ka shkuar brenda 3 minutash dhe pas 15 e 20 sekondash nga e para, kanë mbërritur edhe 2 patrulla të tjera policie.

“Nga kontakti i parë i marrë me punonjësit e bankës ka rezultuar se 3 persona të maskuar ende të paidentifikuar, 2 prej tyre me armë zjarri (pistoletë) dhe njëri me vare kanë thyer xhamin e derës kryesore të njësisë së Bankës dhe nën kërcënimin e armëve, kanë marrë një sasi parash. Lekët ishin në përpunim nga punonjësit e bankës. Autorët u larguan me makinë dhe banka nuk ka qenë e hapur për klientët, por ka qenë duke u kryer veprimet e brendshme të saj”.

Fatmirësisht nga kjo ngjarje nuk ka persona të lënduar dhe autorët nuk kanë qëlluar me armë. Pas ngjarjes u ngritën menjëherë pika të shumta kontrolli, në të gjitha akset që lidhin qytetin e Laçit me qytetet e tjera.

“Në Laç, kanë mbërritur menjëherë Drejtori për Hetimin e Krimeve të Rënda, Drejtori i FLO-së dhe Drejtori i Rendit Publik në Policinë e Shtetit. Në ndihmë të Komisariatit të Policisë Kurbin kanë shkuar edhe 2 grupe të FNSH-së Tiranë dhe një grup i FNSH-së Shkodër. Gjithashtu në ndihmë të specialistëve për hetimin e krimit të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë janë angazhuar edhe ekspertë të hetimit për Krimet e Rënda në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Forca të shumta policie po krehin zonën dhe po vijojnë kontrolle në ambiente ku mund të jenë fshehur autorët dhe mjeti që kanë lëvizur”, thuhet më tej në njoftim.

Në drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin, deri tani mësohet se janë kryer një sërë veprimesh në vendngjarje dhe në terren dhe grupi hetimor po sekuestron çdo provë sado të vlefshme që do t’i shërbejë zbardhjes së ngjarjes. Autoritetet po vijojnë punën për sekuestrimin e të gjitha kamerave në të gjitha drejtimet që të çojnë në bankën ku ndodhi ngjarja.

Gjithashtu, mësohet se deri më tani janë shoqëruar disa persona, si dhe janë kontrolluar banesa e garazhe. Ende nuk dihet sasia e parave që kanë mundur marrin autorët dhe policia thotë se janë specialistët e bankës qendrore të këtij filiali, të cilët po punojnë për përcaktimin e shumës së parave të vjedhura.

“Dinamika e hetimeve është në zhvillim e sipër dhe për arsye hetimore nuk mund të bëjmë me dije detaje të tjera”, e mbyll policia njoftimin e saj./tvklan.al