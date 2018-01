Publikuar | 22:54

Një grabitje spektakolare ndodhi në një dyqan bizhuterish në Paris.

5 persona të maskuar e të pajisur me sëpata hynë me forcë dhe grabitën bizhuteri me vlerë rreth 4 milion euro në dyqanin që ndodhet në hotelin e famshëm Ritz, në zonën historike të Parisit.

Momenti i grabitjes është xhiruar nga kamerat e sigurisë.

Policia arrestoi 3 prej grabitësve ndërsa, 2 të tjerë janë ende në kërkim.

Tv Klan