Hahn: Jemi të vendosur ta çojmë përpara anëtarësimin e Shqipërisë në BE

Publikuar | 12:13

Pas fjalës së kryeministrit Edi Rama në takimin me liderët e Ballkanit Perëndimor, foli dhe Komisioneri i BE-së për Zgjerimin e Rajonet, Johannes Hahn.

Gjatë deklaratës së tij për mediat Hahn tha se, është i sigurt se shumë shpejt do të shikojmë rezultate e Vettingut. Vendet e BE i njohin përpjekjet tuaja për të frenuar numrin e azilkërkuesve.

Hahn foli gjithashtu dhe për antarësimin e Shqipërisë në BE. Ai tha se “ nuk ka ende një datë të sigurt se kur Shqipëria do të jetë pjesë e BE, por ne jemi të vendosur ta çojmë përpara anëtarësimin e vendit tuaj në BE”.

Komisioneri Hahn tha se, Bashkimi Europina është i gatshëm që të mirëpresë vendet e Ballkanit Perëndimor në BE./tvklan.al