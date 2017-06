Hahn: Shqipëria të mos nxitohet me kërkesën për hapjen e negociatave

Publikuar | 19:30

Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn thotë se Komisioni Europian do të shohë progresin e bërë përpara se të përgjigjet në rast të një kërkese nga Shqipëria për hapjen e negociatave. Në një takim me gazetarë në Bruksel komisioneri Hahn është shprehur se hapja e negociatave mund të arrihet nëse kriteret e vendosura nga Brukseli do të trajtohen në një mënyrë inkurajuese dhe do të prodhojnë rezultate pozitive. Ai nxjerr në pah 3 çështje si thelbësore për të cilat duhet të ketë rezultate konkrete nga Shqipëria.

Johannes Hahn, Komisioner për zgjerimin në BE

“Kriteret që do bëjnë diferencën për hapjen e negociatave, janë së pari zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, duke shpresuar në një raport pozitiv nga ODHIR. Së dyti, një fillim i besueshëm i procesit të Vetting-ut dhe së treti luftë e efektshme në luftën kundër drogës”.

Hahn është ndalur te çështja e luftës kundër drogës duke thënë se është e rëndësishme që ajo të trajtohet në mënyrë serioze dhe të efektshme për të bindur shtetet anëtare. Për Hahn më e rëndësishme është përmbushja e kritereve sesa koha e hapjes së negociatave.

Johannes Hahn, Komisioner për zgjerimin në BE

“Komisioni Europian nuk përjashton mundësinë t’u raportojë vendeve anëtare në tetor ose nëntor, por nuk duhet krijuar një klimë presioni, pasi kjo mund të jetë kundërproduktive. Nuk përbën dallim thelbësor nëse hapja e negociatave ndodh në nëntor apo në janar”.

Hahn bën të qartê, se do t’ju dërgojë një raport për Shqipërinë shteteve anëtare vetëm kur të ketë sigurinë e duhur, që ka mjaftueshme progres në 3 kriteret e përmendura prej tij.

Tv Klan