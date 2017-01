Haradinaj në “Opinion”: Faleminderit Shqipërisë për mbështetjen

Publikuar | 21:14

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka folur në një lidhje telefonike në emisionin “Opinion”, në Tv Klan për arrestimin e tij në Francë, pas një urdhër-arresti nga Serbia.

Pas lirimit me kusht, Haradinaj ka thënë se shteti i Kosovës ka qenë i pafuqishëm në lidhje me Serbinë, sa i përket arrestimit të tij. Por ish-komandanti i UÇK-së thotë se një tjetër rol ka luajtur Tirana zyrtare dhe politikanët shqiptarë. Sipas tij ata kanë ndihmuar në lirimin e tij, ndërsa ka qenë vazhdimisht në kontakt me ta.

“Falënderoj gjithë liderët shqiptarë. Sot kam fol në telefon me zotin Meta në telefon. Me Thaçin nuk kam folur”, deklaroi Haradinaj.

Jo në mënyrë të drejtpërdrejt, por lideri i AAK-së tha se Serbia nuk ka asnjë shans që ta ekstradojë atë nga Franca.

“Jam shqiptar, trashëgimtar i ilirëve. Serbia s’ka juridiksion mbi mua”.

Sa i përket akuzave të reja, që sipas mediave serbe kanë ngritur autoritetet në Beograd, Haradinaj tha se aty nuk ka asgjë të vërtetë./ tvklan.al