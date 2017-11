Haradinaj: Qëllim i qeverive shqiptare, heqja e kontrollit kufitar

Haradinaj ka shpalosur disa nga detajet, tema të këtij takimi, të cilat pritet të diskutohen, ndërsa ka thënë se synim i përbashkët i tyre, është që të mos ketë kontroll në pikëkalimin kufitar mes Kosovës e Shqipërisë, njofton Klan Kosova.

”Kemi filluar me punë dhe kam kërkuar që secila ministri të avancojë me cështjen e vet. Disa tarifa veq i kemi të gatshme, për takimin që do të mbahet më 27 nëntor”.

”Po e shohim si një proces të filluar shumë serioz. Kjo është iniciativë e kërkesave shqiptare, por edhe ne kishim plane të tilla. Jemi në proces të shohim si bëhet unifikimi i mallrave. Kemi dhe disa tema të tjera që janë në proces”.

”Kemi qëllim që në mes Kosovës e Shqipërisë, të mos ketë fare kontroll. Edhe në BE përdoret një sistem monitorimi, por ska nevojë me shku me e ndalu secilin. Por, eksizton një evidencë, me anë të teknologjisë”./Klan Kosova