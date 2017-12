Hidhet shorti i Botërorit 2018

Publikuar | 19:47

Grupet e finaleve të Botërorit 2018 u përcaktuan dhe shortin e hedhur të premten në Moskë. Goglat vendosën që Argjentina, Kroacia, Islanda dhe Nigeria të përballen që në fillim.

Grupi D duket më interesanti në letër.

Jo më pak tërheqës paraqitet edhe Grupi E ku ndodhet Brazili, Zvicra, Serbia dhe Kosta Rikën. Shorti vendosi Portugalinë dhe Spanjën përballë. Një sfidë interesante mes dy ekipeve iberike.

Në Grupin B i bashkohen edhe Irani dhe Maroku. Gjermania, kampion e botës në fuqi do të nisë garën duke luajtur ndaj Suedisë, Meksikës dhe Koresë e Jugut. Në fazën e grupeve do të shikojmë edhe takimin Angli – Belgjikë, ndërsa turneu do të hapet me ndeshjen Rusi – Arabi Saudite.

Faza finale e Botërorit 2018 do të nisë më 14 qershor dhe do të zgjasë deri më 15 korrik. Ndeshjet do të luhen në 12 stadiume me finalen që do të zhvillohet në “Luzhniki” të Moskës.

