Skënderbeu mundësi për “hakmarrje”

Shorti i “play-off” të Europa League i dha mundësinë Skënderbeut të vendosë nderin në vend ndaj Dinamos së Zagrebit. Me skuadrën kroate, korçarët kanë luajtur dy sezone me parë në “play off” të Champions League dhe janë mundur në të dy takimet.

Kroatët nuk janë më skuadra e dy viteve më parë, por kjo nuk e ul aspak vlerën e saj, pasi ka në përbërje lojtarë me ambicie që këtë sezon humbën titullin kampion vetëm për dy pikë. Takimin e parë korçarët do ta luajnë në transfertë.

Fati i ka buzëqeshur Shkëndijës së Tetovës. Shorti e vuri përballë Milanit të madh. Shanset për tu kualifikuar janë minimale, por ajo çka përbën motiv gëzimi janë të ardhurat që do të fitohen nga shitja e së drejtës së transmetimit, por mbi të gjitha, kjo ndeshje përbën një reklamë mjaft të mirë për të gjithë futbollistët dhe stafin teknik të skuadrës shqiptare të Maqedonisë.

Ndeshja e parë do të luhet me 17 Gusht në Shkup, në stadiumin që 4 ditë më parë do të presë finalen e superkupës së Europës mes Real Madrid dhe Manchester United.

LIGA E EUROPËS – FAZA “PLAY-OFF”

Vardar (Maqedoni) – Fenerbahçe (Turqi)

Ajaks (Holandë) – Rozenborg (Norvegji)

Osijek (Kroaci) – Austria Vjenë (Austri)

Crvena Zvezda (Serbi) – Krasnodar (Rusi)

Altak (Austri) – Makabi Tel-Aviv (Izrael)

BATE Borisov (Bjellorusi) – Oleksandrija (Ukrainë)

Klub Bryzh (Belgjikë) – AEK Athinë (Greqi)

Maritimo (Portugali) – Dinamo Kiev (Ukrainë)

Dinamo Zagreb (Kroaci) – Skënderbeu (Shqipëri)

Ludogorets (Bullgari) – Suduva (Lituani)

Panathinaikos (Greqi) – Atletik Bilbao (Spanjë)

Apollon Limasol (Qipro) – Midtjillend (Danimarkë)

Domzhale (Slloveni) – Marsejë (Francë)

Partizan Beograd (Serbi) – Videoton (Hungari)

Hafnarfjordur (Islandë) – Braga (Portugali)

Everton (Angli) – Hajduk Split (Kroaci)

Utreht (Holandë) – Zenit Shën Petersburg (Rusi)

Legia Varshavë (Poloni) – Sherif Tiraspol (Moldavi)

Vitorul (Rumani) – Salzburg (Austri)

Viktoria Plzen (Çeki) – AEK Larncaka (Qipro)

PAOK (Greqi) – Ostersunds (Suedi)