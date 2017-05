Historike/ Kukësi shpallet kampion i Shqipërisë, thyhen Ujqërit e Dëborës

Publikuar | 19:34

Kukësi e fitoi kampionatin në një ndeshje me polemika, kartonë të kuq dhe penallti.

Korçarët e filluan ndeshjen praktikisht me 10 lojtarë pasi në minutën e 10 Mici u ndëshkua me të kuq nga arbitri i takimit Enea Jorgji.

Me fillimin e pjesës së dytë Emini rrëzohet në zonën korçare dhe Jorgji akordon 11-metërsh. Pero Pejic e kthen atë në gol.

Skënderbeu përpiqet të reagojë. 10 minuta më pas në një aksion Latifi pengohet në zonë nga Shameti por çuditërisht arbitri nuk akordoi 11-metërsh por ndëshkoi me karton të verdhë lojtarin korçar për stimulim.

Protestojnë ashpër futbollistët e Skënderbeut. Jorgji nxjerr të kuqin për Tefik Osmanin për protestë. Salihi i gris kartonin e kuq Jorgjit.

Megjithëse me 9 lojtarë, Skënderbeu luftoi deri në fund për këtë ndeshje duke mos iu dorëzuar as inferioritetit numerik, as ndëshkimeve.

Jo më pak ishin edhe kuksianët. Një goditje e Pero Pejic u ndal me dorë nga Jashanica por arbitri nuk akordoi penallti.

Në minutat shtesë, një hutim në mbrojtjen e Skënderbeut la të zbuluar Pejicin që shënoi golin e dytë duke përligjur festën që shpërtheu pas vërshëllimës së trefishtë të arbitrit./ TV KLAN