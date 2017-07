Horoskopi 1 Korrik 2017

Publikuar | 10:04

Dashi – Për fat të mirë sot emocionet tuaja janë shumë më të qëndrueshme se zakonisht dhe ju jeni më shumë të lidhur me ndjenjat tuaja. Është koha të ktheni kokën pas. Nëse keni nevojë për këshilla mjafton t’ju drejtoheni miqve tuaj.

Demi – Sot do të ndiheni të hutuar dhe do ta keni të vështirë të merrni vendimi. Merrni kohën e nevojshme që ju duhet. Mos hezitoni të bëni udhëtimin e shumëpritur. Askush më mirë se ju nuk e do çfarë doni në të vërtetë.

Binjakët – Jeni shumë të ç’organizuar dhe do e keni të vështirë të vendosni gjërat në “vijë të drejtë”. Jepuni kohë vetes dhe merreni me qetësi. Në darkë do përballeni më një person që keni kohë me të cilin keni humbur kontakte.

Gaforrja – Sot është një nga ato ditë në të cilat pasiguria mund të pengojë përparimin tuaj. Sekreti i suksesit është që të marrin në konsideratë të gjitha opsionet dhe të besoni instinktet tuaja. Kini më tepër besim tek vetja.

Luani – Kujdesuni me tepër për vetën, pasi kohët e fundit po mendoni më shumë për partnerin sesa për veten. Mos u tregoni të pavendosur, por merrni “ timonin” në dorë sepse po humbisni shumë kohë.

Virgjëresha – Lërini planet dhe prisni që gjërat të rrjedhin vetë. Nuk ka asnjë arsye pse të jeni të pakënaqur, prisni pak dhe do merrni të gjithë frytet e punës suaj.

Peshorja – Ndjeshmëria e tepërt mund t’ia u bëjë sot ditën të vështirë. Sa më shumë që përpiqeni të përcaktoni një përgjigje specifike, aq më shumë rezistencë mund të hasni. Njerëzit mund të jenë të lodhur nga sjellja juaj e kohëve të fundit.

Akrepi – Natyra jote këmbëngulëse, pa has shumë kundërshti me të tjerët. Mos harroni jo të gjithë kanë nevojë për këshillat tuaja, për aq kohë sa ta nuk kërkojnë ndihmën tuaj, lërini të qetë.

Shigjetari – Sot do të jeni në humor, prandaj shijoni ditën dhe mos lejoni askush t’ia u prishë atë. Është koha që të ndërroni planifikoni pushimet dhe të largoni mendjen nga impenjimet e përditshme.

Bricjapi – Do ballafaqoheni me probleme të shumta dhe do ndjeni pasiguri nga frika se do humbisni një person të rëndësishëm. Kërkoni të sqaroni gjërat sa nuk është vonë, kjo është mundësia juaj e fundit.

Ujori – Do merrni një lajm të mirë, prandaj shijoni ditën në maksimum. Bëni mirë që të kaloni më shumë kohë me familjen, pasi kohët e fundit e keni lënë pas dorë duke i kushtuar më shumë hapësirë punës.

Peshqit –Sot do të jeni në dilemë. Nuk ndiheni aspak të sigurt dhe e gjithë dita do ju shkojë duke u menduar. Do ta keni shumë të vështirë për të zgjedhur, por bëni mirë të dëgjoni zemrën dhe jo mendjen./tvklan.al