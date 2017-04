Horoskopi 1 Prill 2017

Publikuar | 08:33

Dashi- Sot merreni veten me të mira. Fillimisht do jeni konfuzë në lidhje me atë që dëshironi të bëni gjatë ditës, por në mesditë do ti keni qartësuar idetë tuaja.

Demi- Kini kujdes me biznesin dhe transaksionet financiare gjatë ditës për shkak se diçka do të shkojë keq në punë. Ndoshta dikush dëshiron t’ju dëmtojë. Nëse do jeni të vëmendshëm gjithçka do të shkojë në vendin e vet.

Binjakët- Hëna është ende në shenjën tuaj. Gjatë ditës do jeni të shpërqendruar, por në darkë ju pret një surprizë e këndshme. Prandaj të dashur binjakë shijoni darkën.

Gaforrja- Jini të kujdesshëm pasi dikush kërkon t’ju fusë në drejtim e gabuar. Kushtojini më tepër rëndësi instiktitu tuaj. Në darkë bëni plane me miqtë, pasi fundjava është para.

Luani –Sot do pendoheni për një debat që keni bërë në punë. Bëni mirë të kërkoni falje sa nuk është vonë. Mbrëmja, do ju gjejë në shoqërinë e miqve, por nuk do mungojnë dhe njohjet e reja.

Virgjëresha- Sot do jeni të hutuar, prandaj bëni kujdes me ato që thoni në punë ose në familje. Për fat të mirë, mirë kjo do jetë deri në gjysmën e ditës, pasditja do jetë shumë bujare me ju.

Peshorja- Shijoni ditën dhe mos mendoni për punën apo probleme te tjera. Kohët e fundit jeni lodhur dhe stresuar më shumë se ç’duhet, prandaj jepini vetes mundësi për ta rikuperuar. Nëse keni planifikuar një udhëtim mos u mendoni dy herë.

Akrepi- Jeni në diskutimeve të rëndësishme rreth një trashëgimie dhe prone të përbashkët, por do hasni në një pengesë. Bëni kujdes. Gjatë ditës, dikush mund të jetë zemërgjerë me ju.

Shigjetari- Një bisedë me një mik apo partnerin do ju bënte shumë mirë pasi duhet të merrni një vendim për punën. Këshillat nuk janë kurrë të këqija prandaj mos nguroni. Dita do jetë e qetë, mjafton shijoni.

Bricjapi – Edhe pse e keni nisur ditën duke punuar gjeni pak kohë për vetën dhe familjen. Planifikoni një udhëtim, pasi ky është momenti i duhur për tu larguar nga qyteti.

Ujori- Romance mund të jetë zhgënjyes sot. Por në darkë gjërat do të ndryshojnë dhe do kaloni një mbrëmje argëtuese me miqtë tuaj.

Peshqit –Një diskutim në familje, veçanërisht me një anëtare femër të do përkeqësoje situatën në të cilën jeni. Përpiquni të ruani qetësinë. Mbrëmja është premtuese.