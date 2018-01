Horoskopi 10 Janar 2018

Publikuar | 08:56

Dashi-Qëndroni larg mendimeve negative. Nëse do të lejoni qoftë dyshimin më të vogël që të vendosë rrënjë, shumë shpejt mund kthehet në diçka që do të dalë jashtë kontrollit. Lidhja mes diellit dhe Marsit sot do t’ju frymëzojë dhe do t’ju mbrojë, ndaj nuk keni arsye për t’u shqetësuar.

Demi-A e aprovojnë të tjerët atë që keni planifikuar të bëni? A duhet që të shqetësoheni për këtë? Mesazhi i yjeve sot është që të ndiqni zemrën dhe të përmbushni qëllimet që i keni vënë vetes. Çfarë mendon bota nuk ka rëndësi.

Binjakët-Dukeni të fortë nga jashtë, por nga brenda keni një anë të butë dhe dikush që ju njeh mirë po tenton që ta shfrytëzojë këtë pikë të dobët për t’ju vënë në vështirësi. Merrni situatën nën kontroll dhe tregojini vetes e të tjerëve karakterin e fortë.

Gaforrja-Është e nevojshme që të merreni me çështje që lidhen me jetën sentimentale. Kurajo nuk do të mungojë sot, ndaj përballuni me kokën lart dhe jepini fund problemeve njëherë e përgjithmonë.

Luani-Ditët që do të vijnë do të jenë kërkuese, si mendërish ashtu edhe emocionalisht, ndaj bëni kujdes dhe sigurohuni që të mos keni shpërqendrime të tjera. Fokusohuni tek qëllimi kryesor dhe injoroni gjithçka tjetër.

Virgjëresha-Diçka të cilën e keni ëndërruar prej shumë kohësh mund të bëhet e juaja, nëse merrni guximin për të vepruar, pavarësisht se e dini mirë që do të kritikoheni nga ata që ndihen të kërcënuar nga masat që do të merrni.

Peshorja-Një çështje familjare apo që lidhet me paratë do të krijojë një gjendje të zymtë sot. Ndërkohë që duhet të qëndroni të fortë e të vendosur, nga ana tjetër duhet të merrni në konsideratë edhe ndjenjat e të tjerëve. A ka një mënyrë që t’ia dilni mbanë pa lënduar ata që keni pranë?

Akrepi-Sot të jeni të mbushur me energji dhe nuk do të keni dëshirë për të qëndruar në shtëpi, apo për t’u marrë me gjëra të zakonshme. Dilni, takoni miq dhe argëtohuni sa më shumë të mundeni.

Shigjetari-Jeni në gjendje që të krijoni një distancë me paratë dhe sendet personale? Nëse po, atëherë çfarëdolloj gjëje të ndodhë sot nuk do t’ju shqetësojë aspak. Nëse humbisni apo fitoni diçka, duhet të përpiqeni që të mos nxitoheni në reagime.

Bricjapi-Me diellin e lidhur me Marsin do të keni një 24 orësh fantastik. Përpiqeuni që të mos e shpërndani energjinë në shumë drejtime dhe fokusohuni tek ajo që ka më shumë rëndësi. Rezultatet do të jenë të mrekullueshme.

Ujori-Vetëbesimi mund të jetë disi i zymtë momentalisht, por nuk ka nevojë për dëshpërim. Rrugëtimi i diellit në zonat më të ndjeshme të shenjës tuaj, do të bëjë që të zhyteni në mendime të thella dhe të reflektoni për atë që dëshironi vërtetë.

Peshqit-Po, sigurisht që dëshironi të ndryshoni botën. Megjithatë, pavarësisht sa të motivuar mund të jeni, nuk keni shumë gjëra në dorë, ndaj mos i vini vetes synime të cilat do t’ju lenë të zhgënjyer për shkak se nuk mund t’i arrini./tvklan.al