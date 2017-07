Horoskopi 14 Korrik 2017

Publikuar | 09:00

Dashi – Nëse sot nuk mund të motivoheni, përqëndrohuni në diçka tjetër, ndoshta në një aktivitet që nuk keni provuar më parë.

Demi – Në përgjithësi ata që janë në një lidhje do mendojnë për t’i thelluar gjërat dhe për të krijuar një familje me atë që kanë në krah. Në përgjithësi dita do jetë mjaft entuziaste. Beqaret do ia kalojnë mirë, por sërish nuk do e gjejnë shpirtin e tyre binjak.

Binjakët – Gjatë kësaj dite do ngrini disa pikëpyetje për jetën tuaj në çift. Flisni me partnerin për gjithçka jo me miqtë sepse vetëm ju dhe ai e njihni mirë situatën. Po ta mendoni mirë, e keni lënë pak pas dore atë kohët e fundit. Beqarët do jenë jashtë masë tërheqës.

Gaforrja – Do keni goxha debate dhe mosmarrëveshje me partnerin tuaj sot. Një lidhje me dhune nuk mund të mbahet, kështu që mundohuni ta sqaroni sa më shpejt situatën. Mundësitë e beqarëve për të joshur do jenë të shumta. Tregohuni të zgjuar dhe zgjidhni personin që iu përshtatet më shumë. Mos jepni asnjë para hua sepse situata financiare nuk është aspak e qëndrueshme.

Luani – Dashuria do iu buzeqeshe serish sot. Saturni do iu ndihmoje të vini rregull në jeten tuaj dhe t’i mendoni gjërat me qetesi. Disa do marrin edhe vendime të rëndësishme për të ardhmen. I njëjti planet do ndihmojë edhe beqarët të gjejnë atë që iu peshtatet më tepër. Tregohuni të vëmendshëm. Me financat do keni shumë fat. Kjo do iu bëjë të kryeni transaksione të rëndësishme.

Virgjëresha – Tërheqja nga jeta publike do të jetë një terapi për ju. Do të ndiheni të çliruar kur të jeni larg vëmendjes. Mbështetuni tek leximi, shpenzoni kohë të mirë me kafshët shtëpiake dhe shijoni disa kënaqësi shpirtërore. Do ta keni më të thjeshtë të pranoni nevojat që keni, të mbroni interesat dhe privtësinë tuaj. Keni të drejtën të kaloni disa momente qetësie.

Peshorja – Një mendje e hapur ju bën më atraktiv ndaj bollëkut. Kapeni këtë mundësi për të eksploruar një territor të ri. Nisni një hobi ose një sport dhe do të fitoni një qasje të re për jetën. Në fillim do të keni vështirësi, por kjo është e natyrshme. Edhe ekspertët më të mëdhenj e më të plotësuar kanë pasur fillime të vështira. Do të keni edhe kritika prandaj duhet shumë kurajo të nisni diçka ndryshe. Jepini vetes mundësinë për t’u zhytur në një aventurë.

Akrepi – Aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen shumë nga një institucion ose organizatë bamirësie. Edhe pse përfitimet nuk do të jenë shumë të larta, shumë njerëz do të përfitojnë nga prakticiteti juaj për t’i bërë gjërat shpejt dhe për ta përdorur kohën në mënyrë sa më produktive. Falë jush, ky subjekt do të avancojë shumë me minimumin e përpjekjeve.

Shigjetari – Dëshira për të zgjeruar dijet është shumë e lidhur me pasionin tuaj për një ide të caktuar. Mendimi se do të jeni përkrah një eksperti të talentuar i bën sytë tuaj të shkëlqejnë dhe do të ndiheni shumë mirë kur të diskutoni një temat që keni përzemër me njerëz që ndajnë të njëjtat interesa me ju. Në të shkuarën ndiheshit disi i përjashtuar pasi ishit kurioz për gjëra të pazakonta. Tani është koha t’i zbuloni ato.

Bricjapi – Aftësia juaj për të bërë maksimumin me burime të limituara ju ndihmon të rrisni yllin tuaj profesional. Mos u surprizoni kur nga një burim i vogël të ardhurash të ndërtoni një perandori investimesh. Ata që ju njohin e dinë mirë se ju keni mundësi të ktheni kashtën në ar, prandaj do t’ju ofrojnë shumë mundësi. Mos hezitoni të kërkoni të paguheni mirë për atë që bëni. Falë punës suaj kompania po ja del shumë mirë.

Ujori – Një diskutim i ngrohtë me partnerin tuaj ose ortakun do të jetë shumë produktive. Është koha të dini se ku i çalon puna gjysmës suaj. Ju jeni gati të zhyteni tek e panjohura, por nuk është kështu për personin që keni përballë. Një bisedë e ndershme mes jush do të largonte frikërat dhe do të bënit shumë progres së bashku. Siguria juaj do ta lehtësojë atë.

Peshqit – Shijoni disa momente relaksi me një person të dashur. Keni punuar fort dhe keni nevojë të qetësoheni pak në krahët e këtij personi. Nëse jeni vetëm, është kohë e mirë të përkëdhelni pak veten me një masazh ose të blini ca veshje të reja. Kur nxirrni në pah anën tuaj seksuale, e keni më të lehtë të zvogëloni mërzitjen.