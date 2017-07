Horoskopi 15 Korrik 2017

Publikuar | 09:49

Dashi– Shumë nga qëllimet tuaja personale ose janë përmbushur ose janë në progres. Kjo gjë do ju bëjë të ndiheni mirë me veten tuaj. Një mik do ju kërkojë hua para, mendojuni mirë para se të ndërmerrni vendimin.

Demi –Kohët e fundit i keni lënë shumë pas dore miqtë. Mos harroni se ata ju kanë ndihmuar kur ju keni pasur nevojë për t’iu qëndruar pranë. Gjeni kohën dhe kaloni kohë me ata. Darka do jetë surprizuese.

Binjakët – Në çdo hap që do hidhni do të keni sukses dhe kjo gjë do ju bëjë të ndiheni mirë me veten. Në punë mos qëndroni më shumë se orar i përcaktuar. Është koha për të ndryshuar statusin tuaj, kjo është dita juaj.

Gaforrja – Sot do të jetë një ditë më fat për ju. Më në fund do të shpërbleheni për punën që keni bërë prej shumë kohësh. Nëse kishit menduar se një person ju kishte harruar, jeni gabuar. Sot do përballeni me të dhe do t’ju bëjë të ndryshoni mendim.

Luani – Kohët e fundit jeni lodhur shumë, prandaj sot do të bënit mirë nëse do të pushonit dhe t’i përkushtoheni vetes. Kaloni kohë me familjen dhe miqtë tuaj. Do të ndiheni të lumtur me prezencën e tyre.

Virgjëresha – Jeni të paqartë lidhur me një vendim që duhet të merrni, por mos u nxitoni. Lërjani kohës dhe gjërat do të shkojnë në vendin e duhur. Nëse doni të ndërmerrni një projekt të ri, ky nuk është momenti, prisni dhe pak.

Peshorja – Mos i vendosni vetes limite. Hani ushqimet dhe shijoni çdo gjë që ju serviret. Nëse dikush ju bën një ftesë për të kaluar fundjavën mos u mendoni dy herë. Keni nevojë të dilni nga rutina e përditshme.

Akrepi – Sot do të përjetoni emocione të forta. Përpiquni të shijoni çdo moment të ditës. Largojini mendimet e këqija dhe merrni anën pozitive të gjërave. Duhet t’i lejoni të tjerëve të shprehin mendimet e tyre.

Shigjetari– Edhe pse është fundjavë, e shtuna për ju do të jetë një ditë e ngarkuar në punë. Duhet të mbyllni disa çështje që i keni lënë pezull. Edhe pse po mendoni se nuk do t’ja dilni, mos u dëshpëroni nëse këmbëngulni gjithçka do të shkojë për mrekulli.

Bricjapi – Suksesi në punë do ju bëjë të ndiheni të lumtur dhe të plotësuar. Edhe pse disa njerëz nuk kanë pasur besim, kjo është koha më e mirë për t’ju treguar se më punë mund të arrihen rezultatet. Shijoni suksesin tuaj duke festuar me miqtë.

Ujori – Edhe pse projektet tuaj në punë po marrin jetë, përgjegjësi të reja do iu ngarkohen. Merreni me qetësi dhe punoni me kujdes. Dikush po përpiqet të ndërhyjë në punën tuaj, por mos lejoni askënd të prishë planet tuaja.

Peshqit – Dashuria do jetë kryefjala e kësaj ditë. Kaloni kohë me partnerin dhe shijoni çdo moment në praninë e njëri- tjetrit. Mos mendoni për punën në ditën tuaj të pushimit. Jeni lodhur mjaftueshëm dhe ky është momentin që t’i përkushtoheni dashurisë./tvklan.al