Horoskopi 17 Nëntor 2017

Publikuar | 09:02

Dashi – Ka ardhur momenti të ndryshoni status, prandaj bëjani të qartë partnerit qëllimet që ka ndaj jush. Përpiquni të gjeni mënyrën e duhur dhe me takt, pasi vetëm në këtë mënyrë mund ta bindni.

Demi –Lërini mënjanë hatërmbetjet dhe mos u ktheni pas me të shkuarën. Shijoni të mirat që do ju ofrohen dhe keni për tu ndier më të lumtur.

Binjakët – Jetoni çdo moment si t’ju vijë dhe mos u bëni pishman. Gjërat kanë marrë rrjedhën e duhur dhe shumë shpejt do të arrini qëllimin tuaj final.

Gaforrja – Sot do të tregoheni të pamëshirshëm ndaj dikujt që ju ka mërzitur. Bëni mirë të mos shkoni më tutje, pasi situata mund të dalë nga kontrolli.

Luani – Kjo do të jetë dita juaj me fat. Të gjitha ambiciet tuaja do të marrin jetë dhe ju do të festoni për fitoret. Mos u tregoni shumë mendjemëdhenj, pas suksesit.

Virgjëresha – Ndiheni të humbur dhe mendoni se e gjithë situata po ju del nga duart. Por në fakt e keni gabim. Bëni pak durim dhe do të shikon se kishit gabuar, mos hiqni dorë nga ëndrra juaj.

Peshorja – Sot do të ndiheni plot energji dhe me dëshirën për t’i çuar projektet deri në fund. Edhe pse kjo ka qenë dëshira juaj më e madhe, por nuk ja keni dalë mbanë duke menduar se ishit të pafuqishëm.

Akrepi – Mos hezitoni t’i shprehni partnerit të gjithë dashurinë që ndjeni për të. Ndonjëherë është mirë që të thuhen disa gjëra, pasi e bëni më të thjeshtë marrëdhënien.

Shigjetari – Silluni me dashuri dhe keni për të parë që edhe të tjerët në të njëjtën mënyrë do sillen me ju. Pasditen do e kaloni nën praninë e një mikeshe, e cila ka për tu treguar një sekret.

Bricjapi – Sot do t’i keni të gjitha gjërat e thjeshta dhe do ju serviren përpara jush. Shfrytëzojeni këtë mundësi, pasi vetëm të mira do të keni. Mos u tregoni të pasjellshëm duke abuzuar me të tjerët.

Ujori – Dita do të nisë mbarë, prandaj merreni me qetësi. Edhe pse sot duhet të mbyllni shumë bilance kjo nuk do ju pengojë të bëni dhe ndonjë plan të vogël për fundjavë.

Peshqit –Mendoni vetëm për udhëtimin e radhës dhe lërini problemet e vogla mënjanë. Ky është momenti që ju të mendoni vetëm për gjëra që ju bëjnë të lumtur. Boll jeni stresuar gjithë këto kohë./tvklan.al