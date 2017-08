Horoskopi 18 Gusht 2017

Publikuar | 09:09

Dashi – Nëse ka diçka për të cilën duhet të luftoni, është koha ta bëni tani sepse keni bërë kërkimet e duhura për të arritur suksesin. Ka ardhur koha për të vepruar.

Demi – Sot jeni në formë për të luftuar. Nëse dikush ju sfidon, kthejani reston. Me gjasa do të jeni në gjendje të fitoni çdo betejë me fjalë. Megjithatë, duhet të përdorni arsyetimin e ndjeshëm në vend të dyluftimit të hapur pasi mund të viheni përballë miqve tuaj.

Binjakët – Duhet të ndërmerrni një rol më aktiv në çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen e planetit. Bëhuni qytetar i ndjeshëm që flet rregullisht mbi ato që beson.

Gaforrja – Dikush mund t’ju kërkojë të bëni një lëvizje të madhe. Sigurohuni që lëvisni në drejtimin e duhur. Kujtoni që forca është tek numrat. Për të arritur sukses, njerëzit duhet të bashkohen.

Luani – Keni ego dhe dëshirë të madhe sot. Është koha për të vënë në zbatim planet tuaja. Bëni kujdes të ndërtoni, jo të shkatërroni.

Virgjëresha – Përqendrojeni forcën tuaj më shumë tek vetja dhe familja juaj. Kujdesuni më shumë për çështjet e brendshme dhe angazhohuni në mbarëvajtjen e shtëpisë.

Peshorja – Mos u surprizoni nëse mes jush dhe dikujt pranë ndizen emocionet në nivel profesional apo social. Çështja mund të jetë vështirë për t’u zgjidhur tani. Është mirë ta ruani për nesër çdo diskutim me natyrë emocionale.

Akrepi – Njerëzit mund të tregohen të vrazhdë me ju, por sot jeni në formë për të përballuar gjithçka. Por duhet të bëni kujdes të mos bini në kurthin e keqkuptimeve, pasi mund t’ju kthehen kundër.

Shigjetari – Tendenca juaj është të jepni më shumë se të merrni, por kjo mund t’ju lërë me ndjesinë e zbrazëtisë.

Bricjapi – Përpiquni të kontrolloni agresivitetin tuaj sot. Njerëzit rreth jush mund të jenë më të ndjeshëm se zakonisht.

Ujori – Pozicionet e planetëve ju këshillojnë të bëni kujdes çfarë hani. Pse nuk konsumoni më shumë fruta? Po ashtu, është koha për të bërë gjumë më të rregullt.

Peshqit – Është dita përfekte për të shkuar në një qendër trajtimi, apo sauna. Keni akumuluar shumë tension dhe stres kohët e fundit dhe keni kaluar vështirësi në përpjekje për t’u qetësuar. Keni nevojë për paqe dhe qetësi. /tvklan.al