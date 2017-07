Horoskopi 19 Korrik 2017

Publikuar | 08:25

Dashi – Nuk do t’i rezistoni tundimit për të thënë atë që mendoni sot, madje pa u kujdesur se mund të lëndoni dikë. Tregohuni të matur dhe mos u rrëmbeni nga egoizmi i tepruar. Ndonjëherë është më mirë të heshtni.

Demi – Keni tendencën të mos kurseni kur vjen puna tek njerëzit e dashur, por duhet të bëni kujdes dhe të mos tregoheni dorëlëshuar. Pasojat mund t’i vuani në fund të muajit.

Binjakët – Nëse mundeni, sot bëni pak pushim. Shpenzoni më shumë kohë me miq e të afërm, ata kanë nevojë për mbështetjen dhe vëmendjen tuaj.

Gaforrja – Një përson që kishit kohë pa takuar do të rishfaqet e do të ketë të reja për t’ju treguar. Kujtoni përse nuk jeni parë shpesh përpara se t’i besoni verbërisht dhe tregohuni të kujdesshëm me çfarë do të thoni.

Luani – Ndonjeherë kur koha kalon, anët negative të dikujt janë më të lehta për t’u harruar. Sot shumë gjëra që kishit kohë pa kujtuar do të rikthehen duke hapur ndoshta plagë të vjetra. Më e mira që mund të bëni është të përballeni me çdo gjë që ju mundon.

Virgjëresha – Jo çdo mendim që ju vjen në mendje duhet shprehur. Bëni kujdes dhe mos e teproni me të vërtetën, disa gjëra duhen mbajtur për vete.

Peshorja – Fjalët e tepërta janë fukarallëk, ndaj flisni më pak e punoni më shumë. Kërkoni më të mirën nga vetja, por edhe nga ata që ju rrethojnë. Nëse dikush po ju cënon, tregojini vendin.

Akrepi – Bëni kujdes nga dikush që keni pranë pasi mund të jetë duke përfituar nga mirësia që po tregoni në drejtim të tij. Në punë do të duhet të duhet të merrni situatën në dorë e të merrni përsipër edhe detyra që nuk ju takojnë.

Shigjetari – Ndonëse mund të keni të drejtë, mos insistoni më shumë seç duhet duke i imponuar të tjerëve mendimet tuaja. Lërini ata të gabojnë, ndryshe nuk do të mësojnë kurrë.

Bricjapi – Njohje dhe takime interesante ju presin. Mos nguroni të eksperimentoni dhe të provoni gjëra të reja, dita mund të rezervojë të papritura.

Ujori – Familja zë një pjesë të mirë të ditës tuaj dhe ju jeni gjithnjë aty për t’u kujdesur për ta. Por ndoshta ka ardhur momenti që t’i kushtoni më shumë vëmendje shëndetit tuaj. Gjeni pak kohë për t’u argëtuar e për t’u larguar nga problemet e përditshme.

Peshqit – Nëse nuk jeni të qartë sesi duhet të veproni në një situatë të krijuar sëfundmi në punë, më e mira që mund të bëni është të kërkoni këshillë nga dikush më me eksperiencë. Kur të keni zgjidhjen e duhur do të shihni se gjithçka do të jetë më e lehtë./tvklan.al