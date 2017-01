Horoskopi 2 Janar 2017

Publikuar | 09:30

Dashi

Duhet të dilni nga atmosfera e festave. Frekuentoni vendet me pak njerëz. Gjithashtu filloni dhe palestrën.

Demi

Sot do të bëni zgjidhje të gabuara. Duhet të merrni parasysh faktorë të shumtë, për një zgjedhje të vetme. Rikthimi në punë do t’ju duket i lodhshëm.

Binjakët

Bëjini gjërat me qetësi. Mos vraponi si me punët ashtu edhe me makinën. Do të keni shumë gjëra për të bërë sot. Mos e lini pas dore dashurinë.

Gaforrja

Do të ndiheni plot dyshime dhe pasiguri. Në mbrëmje do të bëheni më keq. Janë vetëm momente kalimtare ndaj mos u merakosni.

Luani

Do të ndiheni shumë përtac, por duhet të kujtoni se mund të aktivizoheni shumë për të çuar deri në fund atë që filluat. Ndaj ngrihuni nga shtrati!!!

Virgjëresha

Sajoni kohë të nevojshme për të organizuar gjërat tuaja, në mënyrë që të keni krahë të lirë mbi vendime që mund të justifikojnë një të ardhme të mirë.

Peshorja

Vlerësojini mirë pasojat e gjërave që do të bëni sot. Nëse dikush nuk ka treguar respekt ndaj jush, duhet të dini se shumë shpejt do t’ju kërkojë falje.

Akrepi

Duhet të bëni një ndarje të drejtë mes kohës që duhet të shpenzoni për t’u çlodhur dhe asaj për të punuar. Mos i humbni kollaj energjitë.

Shigjetari

Gjërat nuk do t’ju shkojnë më mirë nëse fajësoni të tjerët. Mundohuni që të reflektoni më shumë për gabimet tuaja. Blini gjëra të domosdoshme.

Bricjapi

Ju këshillohet që të mos udhëtoni sot dhe nëse nuk mund ta shmangni dot, bëni shumë kujdes. Përdorni qartësinë në maksimum për çdo gjë.

Ujori

Kërkoni te miqtë tuaj anën e qetë të një mbrëmjeje në shoqëri dhe alegri: keni nevojë që të relaksoheni. Bëjeni pa u menduar gjatë.

Peshqit

Për këdo që pret një ndihmë nga ndonjë i afërm duhet të dini se do të zhgënjeheni shumë. Besojuni forcave tuaja më mirë./ tvklan.al