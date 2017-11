Horoskopi 2 Nëntor 2017

Publikuar | 08:43

Dashi – Sot do të jeni të qetë dhe shumë të kthjellët mendërisht. Do të merrni pjesë në disa aktivitete ku nuk do të mungojnë njohjet e reja si dhe shumë informacione që i keni pritur prej kohësh.

Demi –Projektet tuaja do të marrin jetë dhe ju do të keni shumë dëshirë të punoni deri në përfundim të tyre. Bisedat dhe këshillat me ata që janë pranë jush mund t’iu ofrojnë mundësi edhe më të mëdha. Në fund të ditës do të jeni të kënaqur me rezultatet.

Binjakët – Sot do të keni mundësi të zbuloni një ngjarje, e cila prej kohësh nuk ka gjetur zgjidhje. Mos nguroni të pyesni njerëzit me të cilët jeni më të afërt. Ndoshta ata mund të hedhin ditë mbi historinë.

Gaforrja – Çështja mbi paranë do të jetë diskutimi i ditës së sotme. Edhe pse situata është nën kontroll bëni mirë që të flisni me partneren përpara se të ndërmerrni vendime për të bërë shpenzime të mëdha.

Luani – Sot do të njiheni me njerëz të rinj me të cilët ndani të njëjtat interesa. Kjo do të jetë një përvojë e këndshme, të cilën ju mund ta shfrytëzoni për më vonë. Kuriozitetit juaj do të jetë shumë i madh, kështu që do të përfitoni shumë nga bisedat.

Virgjëresha – Edhe pse është ditë javë do të donit shumë që të qëndronit në shtëpi. Por mos harroni se keni një punë dhe miq që ju presin. Pasditja do të jetë shumë argëtuese.

Peshorja – Sot do të vini interesat tuaja mbi gjithçka. Miqtë dhe partneri juaj do t’ju mbështesin në çdo vendim që do të merrni dhe janë në anën tuaj.

Akrepi – Sot do të keni shumë vizita në shtëpinë tuaj dhe kjo do të krijojë një atmosferë shumë interesante. Bisedat mes miqve do ju bëjnë të harroni stresin dhe problemet me të cilat janë përballur ditët e fundit.

Shigjetari – Sot do të merrni lajme të mira nga miqtë tuaj. Kishit shumë kohë që ishit duke e pritur dhe më në fund erdhi momenti që të gëzoni. Edhe pse në punë do të jeni shumë të ngarkuar, në fund të ditës do të ndiheni shumë mirë.

Bricjapi – Kjo është një ditë e mrekullueshme për të bërë plane. Fundjava po afron dhe ju duhet të jeni të përgatitur. Miqtë dhe partneri juaj do të jetë dakord me gjithçka që ju do të vendosni.

Ujori – Sot do të zbuloni një talent të ri. Edhe pse kolegët dhe miqtë gjithmonë ia u kenë vënë në dijeni, ju keni nguruar ta pranoni. Por, sot është momenti. Pasditja do të jetë shumë interesante dhe plot argëtuese.

Peshqit – Është momenti të harroni çdo problem dhe të merreni me veten tuaj, pasi e keni lënë shumë pas dorë. Ky është momenti që të merrni situatën në dorë. Ju mund të rindërtoni gjithçka nga fillimi./tvklan.al