Horoskopi 2 Qershor 2017

Publikuar | 08:30

Dashi – Dita e sotme do të nisë me shumë ritëm dhe detyra të ndryshme për t’u përmbushur në punë. Për t’ia dalë mbanë do të duhet të bashkëpunoni me të gjithë ata që ju rrethojnë. Jeta sentimentale shkon mirë, megjithatë mos u bëni më shumë kërkues seç duhet.

Demi – Kërkoni që të dëgjoni të gjitha versionet përpara se të gjykoni. Mos vlerësoni vetëm njërën anë të historisë dhe shiheni situatën ftohtë. Nga ana tjetër është e nevojshme që të ndani punën nga jeta personale, pasi do t’ju sjellë vetëm pengesa.

Binjakët – Ndoshta është mirë që të kërkoni disa ditë leje, për të kthjelluar mendimet dhe për t’i parë gjërat më qartë. Angazhimet e shumta dhe projektet që keni marrë përsipër të bëni njëherazi do të kenë nevojë për energji maksimale.

Gaforrja – Hapini derën miqve kur kanë nevojë, pasi të njëjtën gjë do të bënin edhe ata për ju. Dikush sot do të përballet me probleme dhe do të vijë për ndihmë tek ju. Mos e harroni asnjëherë se miqtë e mirë duken në kohë të vështira.

Luani – Ndonjëherë edhe historitë më të mëdha të dashurisë marrin fund. Është shumë e rëndësishme që të kuptosh dhe të pranosh se gjërave u ka ardhur fundi. Sa më shpejt ta bëni një gjë të tillë aq më mirë do të jetë. Askush nuk thotë që do të jetë e lehtë.

Virgjëresha – Nga frika për të mos lënduar të tjerët, po dëmtoni veten. Ndonjëherë është e nevojshme të vendosësh veten para të tjerëve, pa u shqetësuar për pasojat. Inteligjenca që ju karakterizon është aleatja më e mirë, ndaj besojini asaj.

Peshorja – Ka ardhur koha t’i jepni zgjidhje problemeve që keni krijuar kohët e fundit. Qëllimi mund të ketë qenë i mirë, por rezultati nuk është ai që prisnit. Mos u përpiqni të shpëtoni të tjerët, kur nuk duan të shpëtohen. Kujdesuni për veten.

Akrepi – Problemet në shtëpi do të reflektohen edhe në punë, duke bërë që gjatë gjithë ditës të jeni të shpërqendruar. Është një situatë kalimtare dhe shumë shpejt do të shihni se përplasjet me gjysmën tjetër do të marrin zgjidhje.

Shigjetari – Shpesh është më mirë të heshtësh e të mos thuash çdo gjë që ke në mendje. E vërteta është virtyt, por jo të gjithë mund ta pranojnë e padyshim jo të gjithë e meritojnë. Ruani etikën me ata që keni të bëni dhe shihni punën tuaj.

Bricjapi – Nëse ka diçka që ju shqetëson apo bezdis në raport me partnerin bëni mirë që ta përballni. Duke heshtur dhe mbajtur nga brenda çfarë ju shqetëson do të krijoni vetëm mure, gjithnjë e me më të larta.

Ujori – Ëndrrat e dëshirat mund t’i keni të mëdha, por momentalisht nuk keni shumë mundësi për të shfrytëzuar. Bëni durim dhe investoni në atë që keni, e do të shihni se shumë shpejt do të merrni vlerësimin e merituar.

Peshqit – Fati po ju buzëqesh dhe gjërat nuk mund të shkonin më mirë. Mundësitë e reja dhe të ardhurat financiare do të bëjnë që e gjithë kjo periudhë të jetë tejet interesante. Shijojeni./tvklan.al