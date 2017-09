Horoskopi 21 Shtator 2017

Publikuar | 08:40

Dashi – Nuk do të mungojnë diskutimet dhe debatet në familje. Bëni kujdes me veprimet që do të ndërmerrni, pasi do pendoheni. Në punë do të përballeni me sfida të reja, përpiquni të jeni sa më kreativ.

Demi – Mos prisni gjithmonë nga të tjerët, pasi ata nuk janë gjithmonë në diapsozicionin tuaj për të plotësuar çdo tekë. Mundohuni të merrni situatën në dorë, që gjithçka të jetë në vendin e duhur. Në darkë do të kaloni momente emocionuese.

Binjakët – Kohët e fundit jeni shumë të stresuar dhe e keni të vështirë të përballeni me të kalaurën. Mos u influenconi nga personat që ju rrethojnë. Realizoni planet tuaja dhe keni për tu për tu ndjerë mirë me veten.

Gaforrja – Është momenti për të sistemuar gjërat tuaja në jetën profesionale, si dhe atë sentimentale. Beqarët do të kenë njohje të reja dhe do jeta e tyre do të ndyshojë.

Luani– Sot do të ndjeheni si të shfrytëzuar në ambientin e punës, por mos u shqetësoni, gjërat do të shkojnë në vendin e vet shumë shpejt. Përsa i përket jetës private ndryshoni sjellje, sepse nuk do të arrini të mirëkuptoheni me partnerin.

Virgjëresha – Sot do të ndiheni shumë entuziastë dhe plot sens humori dhe do përpiqeni ta transmetoni tek të tjerët , por nuk do ja dilni dot. Nëse keni menduar të bëni plane ky është momenti i duhur për tu nisur.

Peshorja – Dita sot do të jenë të për e ngarkuar dhe plot detyra të reja. Bëni mirë që të mbani shënime, pasi në kët ëmënhyrë nuk dot harroni asnjë nga udhëzimet. Përsa i përket jetës në çift merreni me qetësi, pasi partneri është i ngarkuar dhe nuk ka kohë për të shpenzuar me ju.

Akrepi – Lini mënjanë të gjithë mërite dhe hatëmbetjet. Merrni gjërat me sportivietet dhe shijoni momentin. Nuk është koha për të kërkuar llogari dhe as për të bërë kryeneçen. Keni për të parë që më kalimin e ditëve çdo gjë do të kthehet si më parë.

Shigjetari – Sot do të ndiheni të ngarkuar, por në mbrëmje do të shijoni fytet e gjithë punës. Partneri po bën plane në fundjavë, prandaj filloni të përgatisni valixhen.

Bricjapi – Është koha t’i jepni vetes mundësi të reja dhe të mos mendoni për të kaluarën. Nëse i jepni një shans të tjerëve gjërat do të ndryshojnë dhe ju do të ndiheni më mirë më veten. Bëni kujdes me shëndetin.

Ujori – Sot do të ndjeheni të lodhur dhe do të keni nevojë për vëmendjen e dikujt që t`ju ndihmojë. Miqtë do të jenë pranë jush në çdo moment dhe do ju bëjnë të harroni të gjitha telashet që jeni përfshirë

Peshqit – Kujdes me fjalët që do të nxirrni nga goja. Nëse gaboni me partnerin do të jetë shumë vonë dhe nuk do të keni mundësi të rikuperoni situatën. Në punë do ndiheni të vlerësuar./tvklan.al