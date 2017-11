Horoskopi 22 Nëntor 2017

Publikuar | 08:25

Dashi – Një histori që do të dëgjoni pa nisur mirë dita do t’ju fusë në mendime dhe do t’ju bëjë të reflektoni rreth disa çështjeve të caktuara. Përdoreni këtë në të mirë të mirën tuaj dhe mos lejoni që të ndikojë në mënyrë negative.

Demi – Nuk do ta keni të lehtë të gjeni gjuhën e përbashkët me të tjerët, pasi do të jeni të përqendruar diku tjetër. Bëni kujdes dhe mos e humbi fokusin nga gjërat që kanë nevojë për mendimin tuaj. Ndoshta diçka ju shqetëson dhe do të ishte mirë t’i jepnit zgjidhje sa më parë.

Binjakët – Duket sikur çdo gjë është kundër jush. Nëse besoni se po ju bëhet një padrejtësi, merrni guximin dhe flisni hapur. Do të suprizoheni nga rezultati, e padyshim do të ndiheni shumë më mirë.

Gaforrja – Nuk do të jetë dita më e mirë për të dhënë maksimumin në punë, megjithatë nuk ka vend për t’u shqetësuar. Ajo që ju duhet është pak pushim. Largoni stresin e gjithçka do t’i rikthehet normalitetit.

Luani – Dashuria dhe përkushtimi që do t’ju shoqërojnë përgjatë gjithë ditës së sotme. Shijojeni të gjithë këtë pozitivitet që ju rrethon dhe mos u shqetësoni se çfarë rezervon e nesërmja.

Virgjëresha – Nëse po përballeni me vështirësi, arsyeja mund të jetë pavendosmëria për të marrë vendime të vështira. Natyra e qetë dhe e dashur që ju karakterizon e bën të vështirë të tregoheni të prerë, ashtu sikurse i jep mundësinë të tjerëve t’ju manipulojnë.

Peshorja – Pas veprimeve të nxituara ka gjithmonë pasoja. Kjo nuk duhet t’ju trembë, por duhet të jetë një arsye për të mësuar. Mos u shqetësoni dhe bëni atë që ju thotë zemra. Do të shihni që me dialog dhe qetësi do të zgjidhni gjithçka.

Akrepi – Sot është një nga ato ditët me dëshirë për të bërë shumë gjëra, por pa asnjë ide. Mos e vrisni mendjen dhe merreni ditën si t’ju vijë. Bëjeni ju hapin i pari. Merrni dikë të telefon, ftoni miq për drekë apo darkë.

Shigjetari – Kjo do të jetë një ditë e bukur. Gjërat po shkojnë shumë mirë dhe do të ndiheni plot energji e me dëshirën e madhe për të qenë të suksesshëm në çdo aspekt. Shfrytëzojeni pozitivitetin për të bërë plane afatgjata.

Bricjapi – Do të jeni kaq të pavendosur sot, qoftë për gjërat më të thjeshta. Lodhja e tepruar dhe mendimet e shumta që keni në kokë ju shpërqendrojnë dhe ju bëjnë të pavendosur. Jepini pak kohë vetes për t’u qetësuar dhe largojeni stresin e punës.

Ujori – Kushtojani ditën njeriut të zemrës, pasi e keni lënë pasdore kohët e fundit. Çështja financiare është e rëndësishme, por mos e lejoni që të marrë më të mirën nga ju dhe të dëmtojë marrëdhëniet me të tjerët.

Peshqit – Një problem ju shqetëson prej kohësh po krijon probleme si në punë, ashtu edhe në marrëdhënie me të tjerët. Ka ardhur koha t’i jepni zgjidhje. Mos kini frikë të përballeni me asgjë, pasi me pozitivitetin që ju karakterizon mund të tejkaloni çdo pengesë./tvklan.al