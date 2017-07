Horoskopi 23 Korrik 2017

Publikuar | 08:55

Dashi – Është koha të ndërprisni pak seriozitetin që ju ka mbizotëruar prej dy ditësh. Sot është më mirë të bëni biseda optimiste. Ju flisni dhe njerëzit dëgjojnë. Bëni edhe ju pjesën tuaj për të dëgjuar të tjerët.

Demi – Pjesëmarrja juaj në bisedë është e rëndësishme. Ato që ju do të thoni do të kenë një ndikim të thellë tek të tjerët. Kështu që zgjidhini me kujdes fjalët që do të thoni.

Binjakët – Jini pak më fleksibël dhe merrini më me qetësi sa i përket kontrollit të situatës. Shkoni në aktivitete sociale dhe bisedoni me të tjerë.

Gaforrja – Sot nuk ka justifikime që të jeni përtacë. Sa më aktiv të jeni, aq më i lumtur do të jeni. Jini aktiv dhe fleksibël.

Luani – Është koha që të ndërmerrni veprime. Qetësoni ritmin nga intensiteti juaj i zakonshëm dhe shijoni ditën. Qëndroni energjik dhe optimist.

Virgjëresha – T’i thuash lamtumirë një situate që nuk po funksionon më, do të jetë çliruese. Edhe pse nuk jeni gati të bëni një ndryshim, është më mirë ta lini pas këtë situatë sepse do të humbisni një mundësi të madhe. Do të mësoni si të vendosni autoritetin tuaj dhe si të respektoheni. Do ta merrni situatën në duar më shpejt se mendoni.

Peshorja – Pjesmarrja në një takim, konferencë ose mbledhje do të bëhet shkas për të nisur një miqësi të re. Do të takoni dikë që ndan të njëjtat pikëpamje estetike me ju për botën. Ndërsa një person i tillë fokusohet në anën komerciale të gjërave, ju merreni më shumë me detajet dhe bashkë mund të keni një bashkëpunim të shkëlqyer.

Akrepi – Një rol lidershipi do të jetë frikësues, por emocionues për ju. Ju keni talentin që ju duhet për të nisur një projekt pune, por duhet të mos harroni që paralelisht keni dhe një jetë familjare dhe shoqërore. Nuk ka nevojë të shpikni rrotën, por bëni disa takime të vogla dhe telefonata në mënyrë që të rigjeni ekuilibrat mes jetës suaj profesionale dhe sociale.

Shigjetari – Merrni pjesë në një konkurs, seminar ose panair pune online. Zgjerimi i njohurive do t’u jepte më shumë opsione si në punë ashtu dhe në shtëpi. Jeni lodhur duke e kaluar ditën tuaj brenda mureve të zyrës dhe të shtëpisë. Online ka shumë mundësi që ju bëjnë ta jetoni jetën si të doni. Jeni tip që mësoni shpejt dhe i përvetësoni në kohë rekord konceptet e komplikuara. Qëndroni të fokusuar në studimet tuaja dhe injorojini pengesat.

Bricjapi – Do jeni shumë xhelozë sot për ata që keni në krah dhe marrëdhënia midis jush do jetë goxha e tensionuar. Kujdes mos e prekni atë në thembrën e Akilit sepse do keni probleme të mëdha. Beqarët nuk do jenë ende gati të fillojnë një histori dashurie. Në planin financiar do kryeni transaksione të rëndësishme.

Ujori – Ditë paksa e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë në një lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin/en dhe nuk do hapni rrugë aspak. Beqarët do njihen me persona shumë interesantë dhe me shumë gjasa do fillojnë një histori të bukur dashurie. Financat do jenë më të mira sesa mendoheshin dhe do i zgjidhni edhe problemet.

Peshqit – Jeta sentimentale e çifteve do jetë shumë e qetë sot. Do flisni hapur me njeri-tjetrin dhe do bini në mirëkuptim për gjithçka. Do jeni më të qartë edhe për vendimet që do iu duhet të merrni. Për beqarët do jetë Venusi planeti më i favorshëm dhe që do i nxitë të joshin pa fund. Në planin financiar tregohuni më të kujdesshëm. /tvklan.al