Horoskopi 24 Korrik 2017

Publikuar | 08:57

Dashi – Sot do të përjetoni emocione të forta. Gjëja më e mirë për të bërë është të uleni dhe t’i shkruani ato. Ju jeni shumë më pak të hutuar se sa mendoni. Nëse keni dyshime lidhur me ndonjë person konsultohuni me dikë që doni dhe i besoni.

Demi – Papritmas gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Merrni ato me qetësi dhe mos u frikësoni nga ndryshimet që ju presin. Mos krijoni tensione të kota, çdo gjë do të rregullohet mjafton të jeni të duruar.

Binjakët – Mos e shikoni si një sfidë të mbyllurit në vetvete. Shijoni gjërat e bukura që keni dhe mos lejoni që të tjerët të luajnë me ju. Ngrihuni në këmbë dhe merrni situatën në dorë, askush më shumë se ju nuk shqetësohet për situatën në të cilën gjendeni.

Gaforrja – Mbajtja e ekuilibrit nuk mund të jetë detyra më e lehtë sot, por nëse përpiqeni në maksimum ju mund t’ja dilni. Kini besim në veten tuaj, pranojeni këtë sfidë për tu treguar të tjerëve se mund të fitoni dhe pa mbështetjen e tyre.

Luani – Nëse i keni vënë vetes qëllimi për të fituar me çdo kusht “lojën” e radhës që ju është servirur ju do të triumfoni. Mos bini viktime e të tjerëve, qëndroni stoikë.

Virgjëresha – Lumturia e vërtetë është një hap larg jush, Bëni kujdes në punë, pasi gjërat po përkeqësohen. Mbani në kontroll situatën dhe çdo gjë do të sqarohet. Kaloni kohë më të afërmit.

Peshorja – Kërkoni ndihmën e të tjerëve. Shkëmbimi i informacionit është kyç për vendosjen e punëve në vijë. Lërini hapësirë partnerit për kohë që do të shpenzojë më miqtë. Kohët e fundit jeni bërë shumë të bezdisshëm.

Akrepi – Është një ditë e shkëlqyer për ju. Dilni dhe festoni. Gjëra të bukura po vijnë në rrugën tuaj. Dp të shoqëroheni nga humor i mirë dhe kjo do të ndikojë dhe në ambientin tuaj të punës. Ji krenar, por jo i padurueshëm.

Shigjetari – Gjërat vazhdojnë të ndryshojnë. Të tjerët nuk janë të prirur të jenë shumë simpatizues ndaj ndjenjave tuaja, prandaj mos prisni të keni rezultate të mira. Është një ditë e mirë të përqendroheni në mendimet tuaj sesa të ndiqni zemrën .

Bricjapi – Planet tuaj nuk po shkojnë siç i keni menduar , por tregohuni të duruar. Vazhdoni rrugën që keni nisur dhe askush nuk do të mund t’ju ndalë. Vështirësitë i bëjnë gjërat edhe më të bukura,pasi në fund do të kuptoni që gjithë sakrifica e bërë ja ka vlejtur.

Ujori – Situata do ju dalë jashtë kontrollit, por tregohuni të matur. Ky nuk është momenti për të krijuar tensioni. Mendohuni mirë përpara se të veproni, pasi më vonë çdo gjë do të jetë dhe më e vështirë.

Peshqit– Ju nuk keni kohë për të humbur. Mendja juaj do të jetë e zënë me shumë projekte sot, dhe ide të cilat të tjerët do i vlerësojnë shumë. Keni shumë energji dhe emocione që mund t’i përdorni për t’u lidhur me të tjerët./tvklan.al