Horoskopi 24 Maj 2018

Publikuar | 08:48

Dashi – Sot të jeni shumë romantik dhe këtë gjë nuk nguroni t’ia tregoni partnerit tuaj. Sigurohuni të mos bëheni e bezdisshme, por ta shprehni dashurinë me masë. Në mbrëmje do përballeni me një bisedë të cilën ju mendonit se e kishit mbyllur.

Dashi – Sot keni për të kryer shumë “detyra” të cilat ja u ka ngarkuar partneri. Kjo tregon se marrëdhënia juaj çdo ditë bëhet më e fortë dhe nuk ka lejon askënd që të ndërhyjë mes jush.

Binjakët – Sot do të ndiheni të dyzuar dhe nuk do e keni të lehtë të bëni zgjedhje nëse dikush do ju verë përpara një vendimi të tillë. Shikojini gjërat me kujdes duke i peshuar mirë se cila ka më shumë rëndësi për ju. Mos u bëni pishman më vonë .

Gaforrja –Sot do të ndjeheni të tensionuar në gjithçka që do të hasni. Jeni shumë të shpërqendruar dhe do acaroheni me të tjerët për çdo gjë që ata do ju thonë. Merrini gjërat më me qetësi. Nuk kanë asnjë faj të tjerët nëse ju keni telashe në familje. Shijoni ato që ju ofron dita.

Luani –Ju jeni një natyrë që përshtateni kollaj dhe ju pëlqejnë miqësitë e reja. Do kaloni një mbrëmje argëtuese me miq të rinj dhe të vjetër. Do përballeni me disa situata aspak të këndshme, por përpiquni të mos e tregoni kokëfortësinë që ju karakterizon edhe në raste festash.

Virgjëresha –Ndjeshmëria do ju shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe këtë pikë të dobët do e tregoni edhe në ambientet e punës. Disa nga kolegët tuaj kishin një opinion krejt ndryshe nga ai që do të shfaqni sot. Mbrëmja do të jetë disi më e qetë.

Peshorja – Sot do te jeni shumë të tensionuar. Bëni kujdes me përdorimin e fjalëve që do të nxirrni nga goja. Çdo ditë dhe më shumë po i ndërlikoni gjërat dhe kjo është në dëmin tuaj.

Akrepi –Hidhni një sy dhe vëzhgoni se çfarë po ndodh rreth jush. Do çuditeni nga ajo që do vëreni. Kishit shumë kohë që ishit neglizhentë ndaj ambientit që ju rrethonte dhe sot do të surprizoheni. Edhe nëse do të ketë gjëra që nuk do ju pëlqejnë mos e tregoni këtë hapur.

Shigjetari –Do të merrni një “goditje” të vogël në marrëdhënien tuaj. Dikush do të tentojë ti vendosë frenat lidhjes suaj dhe kjo do ju acarojë pa masë. Fol me partnerin dhe më pas merr një vendim nëse është e rëndësishme. Mos bëni asnjë gjë me kokën tuaj.

Bricjapi –Do të përballeni me telashe të shumta. Partneri do kërkojë që të ndryshoni sjellje ndaj tij, por ju e keni shumë të vështirë. Kërkojini të flisni me qetësi dhe të zgjidhni mosmarrëveshje në të kundërt është më mirë ta mbyllini njëherë e mirë këtë marrëdhënie që nuk të çon në asnjë vend.

Ujori –Do të kaloni një ditë plot energji pozitive dhe me lajme të mira. Edhe pse të tjerët do përpiqen t’ju prishin humorin se kanë xhelozi ju mos u tundoni por shijoni lumturinë, pasi e meritoni.

Peshqit –Sot do të ndiheni të lodhur dhe pa dëshirë për të punuar. Jepini forca vetes dhe mos mendoni për të kaluarën. Duhet ti jepni vetes guxim që të ecni përpara, pasi ditë të mira ju presin. Duhet të bëni vetëm pak durim./tvklan.al