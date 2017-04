Horoskopi 24 Prill 2017

Publikuar | 08:30

Dashi

Mundohuni të ruani një profil të ulët, do të ndikoheni nga impulset tuaja dhe kjo gjë mund të jetë e rrezikshme për raportet tuaja. Tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet, sidomos për sa u takon blerjeve që kanë të bëjnë me punën.

Demi

Pritet një ditë paqësore dhe relaksuese, dhe ju do të ndiheni disi më të qetë, pasi keni kaluar një javë të pasur me ngjarje dhe projekte. Mundohuni të rindizni emocionet tuaja dhe pasionin dhe gjithçka do të shkojë më së miri.

Binjakët

Do të nisë një javë gjatë së cilës do të jeni shumë të angazhuar me zgjidhjen e disa situatave të papritura. Në dashuri do të jetoni momente pasioni, veç mos lejoni që të viheni në qendër të vëmendjes së personave shumë kritikë.

Gaforrja

Përqendrohuni vetëm në projekte me rrezik të ulët dhe mundohuni që të shmangni stresin. Keni kaluar një fundjavë gjatë së cilës keni qenë shumë emotiv, dhe ende nuk keni arritur të gjeni ekuilibrin tuaj. Mbrëmja pritet të shoqërohet me ngjarje të favorshme.

Luani

Tregohuni shumë të kujdesshëm në zgjedhjet që do të bëni, sidomos në zyrë. Do të merrni përgjegjësi të reja për karrierën tuaj, por mundohuni që të mos i ezauroni të gjithë energjitë tuaja. Në dashuri do të ketë të reja intriguese.

Virgjëresha

Mund të përballeni me jo pak vështirësi në nisjen e projekteve të reja, ndoshta sepse nuk ndiheni të sigurtë në zgjedhjet e bëra në të kaluarën ose sepse nuk u besoni bashkëpunëtorëve tuaj. Në dashuri, mos u tregoni shumë agresiv.

Peshorja

Mundohuni të përqendroheni në nevojat tuaja. Kohëve të fundit distanca me partnerin/en ju bën të ndiheni të lënë pas dore dhe jo shumë të vlerësuar. Mundohuni që disa nga detyrat tuaja t’ua besoni njerëzve tek të cilët keni besim, në mënyrë që të gjeni kohë për t’iu përkushtuar lidhjes tuaj.

Akrepi

Përpara se të nisni projekte dhe iniciativa të reja, mundohuni të mendoni se çfarë është më mirë për ju dhe karrierën tuaj. Dashuria paraqitet në nivel të mirë, por duhet të tregoheni më të drejtpërdrejtë, në diskutimet e disa çështjeve të mbetura pezull.

Shigjetari

Dini si të jeni gjithmonë seriozë dhe efikas në punë, por gjatë kësaj dite do të jeni të hutuar. Një lajm i mirë në dashuri, do ju bëjë shumë euforik. Ka ardhur moment që të nisni të mendoni për avancimin e lidhjes, pse jo dhe bashkëjetesës.

Bricjapi

Do të ndiheni të lirë për të çuar përpara aktivitete të reja krijuese, pasi do jetë pikërisht këmbëngulja juaj ajo që do ju japë rezultate të shkëlqyera. Dashuria ka nevojë për stimuj të vegjël, sidomos nëse gjatë ditëve të fundit keni pasur zënka me partnerin.

Ujori

Është një moment shumë i mirë për t’ia nisur nga e para me ide të reja për karrierën tuaj. Tregohuni kurajozë dhe mos kini frikë së guxuari. Edhe në dashuri, është një mundësi e mirë për të rindezur pasionin.

Peshqit

Qysh në orët e para të mëngjesit mund të ndiheni nervoz dhe të tensionuar. Përpara jush do të shfaqet një provë e rëndësishme, kështu që përqendrojeni të gjithë energjinë tuaj vetëm në një drejtim. Në dashuri, pritet një kthesë pozitive.