Horoskopi 25 Maj 2017

Publikuar | 09:35

Dashi

Sot do të keni të gjithë vëmendjen që meritoni prej kohësh. Kjo është dita juaj me fat, prandaj shijojeni në maksimum. Beqarët duhet të kujdesen më tepër për pamjen e jashtme, pasi e kanë lënë veten pas dore. Kujdes me shpenzimet.

Demi

Tregohuni të kujdesshëm në ato që do të thoni dhe veproni, pasi mund të kenë pasoja të pa rikupërueshme. Do jetë partneri i pari ai që do t’ju kundërshtojë.

Nëse jeni beqarë, ky është momenti më i mirë për të pasur një marrëdhënie, prandaj shfrytëzoni çdo mundësi. Financat janë të mjaftueshme, nëse keni në plan për të bërë dhurata mos u mendoni dy herë.

Binjakët

Të dashur binjakë jeta juaj ka pësuar ndryshime shumë të mira dhe partneri po ju surprizën ccdo ditë dhe më shumë. Beqarët duhet të presin dhe pak, pasi gjërat e bukura duan kohën e vet. Buxheti është i limituar, por mos u shqetësoni gjërat do të ndryshojnë.

Gaforrja

Marrëdhënia me partnerin do jetë shumë e bukur sot, prandaj mos i thoni Jo edhe nëse jeni e angazhuar me punë. Beqarët mund të kenë disa takime, por asnjëra nuk do jetë në lartësinë e duhur. Në planin financiar, po nuk treguat maturi e kujdes keni për të pasur probleme të mëdha.

Luani

Mos përfitoni nga dashamirësia e tij e partnerit dhe ta lini ata pas dore. Përkushtojuni dhe tregohuni e vëmendshme ndaj verpimi. Beqarët do kenë një ditë shumë romantike dhe shumë gjëra për ta do jenë ndryshe. Shpenzimet kufizojini sa të mundeni.

Virgjëresha

Marrëdhënia juaj kohët e fundit ka pasur probleme, prandaj tregohuni sa më të arsyeshëm. Beqarët sado që do mundohen nuk do mund ta gjejnë dot as sot prindin e kaltër. Sektori i financave do jetë shumë i favorizuar.

Peshorja

Edhe pse koha ju ka bërë të plogësht që në mëngjes, gjërat do të ndryshojnë në darkë. Nëse prej kohësh mendoni t’i bëni një surprizë partnerit ky është momenti i duhur. Beqarët janë ende në mëdyshje pasi nuk e dinë ende se çfarë duan. Kthjellohuni dhe veproni, koha ecën.

Akrepi

Nëse jeni në një lidhje me partnerin do ruani një marrëdhënie të ngrohtë. Beqarët janë në kërkim të shpirtit binjak dhe në pritje të takimeve. Në planin financiar tregohuni të matur.

Shigjetari

Do zgjoheni me humor më të mirë sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin/en do fillojë të normalizohet. Bëni mirë që të pranoni gabimet. Beqarët kanë për të ndryshuar rrënjësisht. Buxhetin duhet ta riorganizoni dhe gjendja shumë shpejt do normalizohet.

Bricjapi

Dita e sotme do të jetë plot debate dhe hamendësime të kota. Beqarët nuk duhet të rrezikojnë shumë vetëm për ta ndryshuar statusin sepse nuk do ja vlejë. Në planin financiar do i kaloni vështirësitë dhe me maturi do përmirësoni situatën.

Ujori

Një debat i lindur prej kohësh nuk po gjen zgjidhje në marrëdhënien tuaj. Do mendoni se për çdo gjë keni ju të drejtë dhe nuk do toleroni për asnjë moment. Beqarët nuk do mendohen gjatë dhe ka mundësi të pranojnë ftesat që iu janë bërë së fundmi. Ulni shpenzimet.

Peshqit

Partneri do të mundohet t’iu bëjë të lumtur në çdo moment dhe është koha që të shijoni më se miri marrëdhënien. Beqarët ka mundësi të fillojnë menjëherë një lidhje pasiononte me dikë që kanë kohë që po flirtojnë. Për t’i përmirësuar financat bëjini llogaritë me kujdes./tvklan.al