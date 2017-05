Horoskopi 26 Maj 2017

Publikuar | 07:00

Dashi

Të lindurit në shenjën e dashit do të jenë veçanërisht të angazhuar në biseda. Por, duhet të bëni kujdes të respektoni edhe mendimet e të tjerëve. Pasi ju ndodh shpesh që të tensionoheni për situata të caktuara. Kujdes me shëndetin, koha e paqëndrueshme nuk ju favorizon.

Demi

Demi është një shenjë e qetë. Të lindurit e kësaj shenje duhet të përpiqen të tregohen më shumë të hapur duke biseduar me njerëz të tjerë. Kjo është një mënyrë më e mirë sesa të fikni dritën, të mbyllni derën dhe të qëndroni vetëm. Kjo situatë nuk ju ndihmon aspak.

Binjakët

Binjakët janë në ditët e tyre më të mira, por ka të ngjarë të kenë vështirësi të mbajnë gojën mbyllur sot. Më shumë se kaq, ata kanë të ngjarë të kenë vështirësi në punë. Të lindurit e kësaj shenje duhet të përpiqen të punojnë në profesione që kërkojnë më shumë komunikim.

Gaforrja

Të lindurit në shenjën e gaforres duhet të marrin në konsideratë të telefonojnë familjarët dhe miqtë sot, me të cilët kanë kohë pa folur. Gaforret shpesh janë shumë të kujdesshëm, për shkak se Hëna ndodhet në shenjën e tyre, janë edhe mjaft të shoqërueshëm.

Luani

Të lindurit e Luanit duhet të përpiqen të kontrollojnë gjuhën e tyre sot. Ashtu si Binjakët, Luani është një shenjë shumë sociale, por Luanët nuk e lënë gjithmonë personin tjetër të kthehet në bisedë. Të lindurit e kësaj shenjë janë të predispozuar të bëjnë më tepër miq të rinj.

Virgjëresha

Kohët e fundit keni qenë të tensionuar, kjo për shkak të arsyeve të ndryshme që lidhen me rutinën dhe kontaktet tuaja me njerëz të tjerë. Dita e sotme do të jetë një ditë e mirë për të kryer çdo komunikim të nevojshëm.

Peshorja

Keni gjasa të flisni për çështje të caktuara sot me njerëz që njihni, të cilat lidhen me të kaluarën tuaj. Nëse flisni siç duhet ka të ngjarë që t’i zgjidhni problemet apo mosmarrëveshjet tuaja.

Akrepi

Të lindurit në shenjën e Akrepit duhet të jenë të kujdesshëm sot. Ka të ngjarë të ketë shumë fjalë që mund t’ju prekin apo ofendojnë, dhe prandaj parashikohet të jetë një ditë mjaft e vështirë. Bëni kujdes, çdo gjë duhet dëgjuar dy herë para se të ktheni ndonjë përgjigje.

Shigjetari

Shigjetarët shpesh kanë dëshirë të qëndrojnë vetëm, por kjo nuk do të thotë se nuk janë të paaftë për të shijuar biseda me të tjerët. Prandaj është mirë që sot të qëndroni nën shoqërinë e miqve tuaj.

Bricjapi

Të lindurit e Bricjapit nuk ka të ngjarë të lëvizin për të shpenzuar shumë kohë për t’u shoqëruar, dhe nuk kanë gjasa të jenë të interesuar të kapen duke biseduar, të paktën jo sot. Të lindurit e kësaj shenje duhet të përpiqen të kalojnë disa kohë me të tjerët sapo të largohen nga puna, pasi është mirë që të relaksoheni pak.

Ujori

Nuk duhet të keni frikë t’i thoni gjërat ashtu siç i mendoni sot. Mund të jeni zëri më i zhurmshëm në shtëpi sot dhe do të acaroheni nga heshtja e disa personave të tjerë. Financat do arrini t’i mbani nën kontroll dhe kjo do ju japë mundësinë për të bërë edhe shpenzime.

Peshqit

Do të keni vështirësi në përqendrim si dhe qëndrimit ndaj detyrave që ju kanë lënë, ka gjasa që ky të jetë problemi juaj më i madh në ditën e sotme. Është mirë që të mundoheni të qetësoheni, ndoshta duke kaluar edhe disa kohë jashtë më miqtë tuaj më të mirë.