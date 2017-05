Horoskopi 28 Maj 2017

Publikuar | 08:00

Dashi

Lindja e një ideje të mrekullueshme këshillohet sot. Do t’ju duhet kohë për të marrë mbështetjen e nevojshme dhe të mos e largoni projektin tuaj nga terreni. Merreni këtë mundësi që t’ua shpjegoni planet tuaja investitorëve potencialë. Disa do ti bashkohen projektit tuaj ndërsa disa të tjerë do të jenë skeptikë. Ju mos hiqni dorë.

Demi

Çështjet financiare po përmirësohen. Hyrja në një arenë konkuruese do të sjellë më të mirën për ju. Qasja juaj e vëmendshme ndaj klientëve do t’ju bëjë një nga njerëzit më të suksesshëm në punë. Në dashuri gjërat do ecin mirë sot, ditë e qetë për të dashuruarit dhe takime për beqarët.

Binjakët

Është koha për të vënë një plan emocionues në lëvizje. Miku juaj më i mirë apo partneri/ja nuk do ta miratojë axhendën tuaj të guximshme. Ata kanë frikë se do të rrëzoheni në tentativën tuaj për të ‘fluturuar’. Por, e bëni një vesh të shurdhër kur ata japin paralajmërimet e tyre. Qëndrimi juaj optimist, i kombinuar me gatishmërinë për të mësuar, do të kultivojë sukses. Ju nuk keni frikë të kërkoni ndihmë kur hasni pengesa. Ekspertët zakonisht janë të gatshëm të japin ndihmë, duke e vlerësuar qëndrimin tuaj.

Gaforrja

Duhet t’a mbyllni një derë pasi të kaloni në një tjetër. Edhe pse një incident nga e kaluara ka ende peshë të rëndë në zemrën tënde, kjo nuk duhet t’ju pengojë të ecni përpara. Do të ketë mundësi të tjera për dashuri dhe lumturi. Mundësitë për punë janë të pakta. Në vend të fiksimit të mungesës së punësimit, përfitoni nga kjo. Frekuentoni shëtitjet në park, kinemanë dhe vizita në miqtë e afërt.

Luani

Shpërblimi juaj do të jetë bashkëpunimi me një grup. Disa nga shokët tuaj do t’ju shtyjnë shumë për ta kthyer një ide të mirë në një më të mirë. Mos u zemëroni kur ju bëjnë thirrje për të ndrequr probleme të vogla ose për të marrë një qasje tjetër. Mos harroni, ata janë në anën tuaj. Me çdo përpjekje të re, ju do të merrni më të mirën. Deri në kohën kur puna është e gatshme të dorëzohet, do të keni krijuar diçka vërtet mbresëlënëse.

Virgjëresha

Një mundësi emocionuese për karrierën ia vlen t’a ndiqni. Konkurrimi është i ashpër, por kjo nuk duhet t’ju shqetësojë. Ju keni përvojë të mjaftueshme, ndjenjë të shëndoshë dhe talent për të qëndruar larg nga turma. Një i afërm i cili është xheloz për suksesin tuaj do të përpiqet t’a dëmtojë entuziazmin tuaj. Në vend që t’i tregoni atij për planet tuaja për të aplikuar për këtë punë, qëndroni të heshtur. Kjo do t’ju ndihmojë të kultivoni besimin që ju nevojitet për të bërë një përshtypje të madhe gjatë procesit të intervistimit. Mbajeni kokën lart.

Peshorja

Mundësia për të hyrë në territore të panjohura është edhe e frikshme dhe emocionuese. Të afërmit e tu nuk janë të bindur nëse jeni gati për një aventurë të tillë. Në vend që të pajtohesh me ta, shfrytëzojeni këtë mundësi për tu provuar atyre që e kanë gabim. Kur e gjeni veten të zënë ngushtë, kundërshtoni dëshirën për të ndenjur në shtëpi. Në vend të kësaj, mbështetuni në inteligjencën tuaj për të zgjidhur problemet. Ju jeni shumë më elastik se sa e kuptoni. Jepini vetes një shans për të kuptuar gjërat.

Akrepi

Një i afërm ose koleg i cili ju ka marrë në mbrojtje do të përpiqet t’ju shkurajojë nga ndjekja e veprimeve ligjore, që ju kanë ndodhur në ambientet e punës kohët e fundit. Ju jeni shumë i zgjuar për t’u shkarkuar. Me punësimin e një avokati që ka një rekord mbresëlënës në këto çështje, ju do të merrni paratë që meritoni. Sulmuesit gjithmonë përpiqen për të arritur përpara. Ata mendojnë se njerëzit që luajnë sipas rregullave janë budallenj. Ky është shansi juaj për t’u dhënë atyre një mësim të rëndësishëm të jetës në lojëra të ndershme.

Shigjetari

Një shans që do të bashkoheni me një ekip të mirë do t’ju vlejë. Do të duhet kohë dhe besim që të mësoheni me metodat e punës së njëri-tjetrit. Është më mirë që të grumbulloni informacionet e duhura në lidhje me punën përpara se të përfundoni në grindje. Flisni për të gjitha gjërat që ju shqetësojnë dhe do të gjeni një kompromis.

Bricjapi

Energjia juaj sot do të jetë si një thikë e nxehtë mes gjalpit. Një koleg nuk do ti miratojë vendimet tuaja. Kur të përfundoni me përgjegjësitë tuaja është më mirë që të mendoni për interesat personale që ju kënaqin më shumë. Ju që jeni në një lidhje bëni mirë t’i dedikoheni sot njeriut tuaj të zemrës, pasi e keni lënë pak pas dore. Beqarët bëjnë mirë të dalin dhe argëtohen.

Ujori

Ndjenjat e dashurisë janë ftohur shumë në jetën tuaj. Nëse je i vetmuar, do të takosh dikë të veçantë që të impresionon. Një udhëtim së bashku do të jetë një përvojë për hapjen e syve. A jeni tashmë në një marrëdhënie? I dashuri juaj është dekurajuar. Mundohuni ta nxisni atë për të provuar diçka të re mes jush. Me mbështetjen tuaj, partneri/ja do të kapërcejë zhgënjimin dhe do të jetë gati për një fillim të ri.

Peshqit

Sot jeni më të ndjeshëm dhe sentimental se zakonisht. Kujtimet nga fëmijëria do të frymëzojnë për të ndjekur një linjë jo të pastër të punës. Të afërmit nuk mund të respektojnë zgjedhjen tuaj të punës, por kjo nuk mund të ndryshohet. Për sa kohë që mbështetni vetveten, ata nuk kanë të drejtë të diktojnë vendimet tuaja personale. Kujdes bëni me shëndetin, koha nuk ju favorizon aspak.