Horoskopi 28 Tetor 2017

Publikuar | 09:00

Dashi – Sot do të përjetoni emocione të forta. Në çdo moment do të ndiheni të lumtur dhe do të keni partnerin përkrah. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që do ndiejnë. Kujdesuni për shëndetin.

Demi –Jeni pak të lodhur dhe përpiquni të pushoni. Partneri është gjithmonë pranë jush. Beqarët do jene sensualë pafund dhe do të arrijnë të bëjnë për vete cilindo që do pëlqejnë.

Binjakët –Nëse jeni në një marrëdhënie partneri do t’ju bëjë një surprizë. Beqarët do të realizojnë takime të veçanta të cilat mund t’ua ndryshojnë jetën përgjithmonë. Buxheti do jete i mirë.

Gaforrja – Sot do të kaloni një ditë të qetë, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do ketë probleme. Beqarët nuk do duan të bëjnë asnjë ndryshim në jetën e tyre dhe do i shmangin edhe mundësitë për takime.

Luani –Edhe pse nuk jeni shumë në humor, përpiquni ta ndryshoni atë. Është fundjavë dhe mund të argëtoheni me partnerin. Beqarët do të jenë tërheqës dhe do e kenë shumë të lehte për të bërë për vete atë qe pëlqejnë.

Virgjëresha – Marrëdhënia juaj kohët e fundit ka pasur disa luhatje, prandaj bëni mirë të mos i ekzagjeroni gjërat. Beqarët duhet të presin dhe disa kohët për të gjetur princin e tyre.

Peshorja – Sjellja juaj aspak e hijshme ka vënë në dilemë marrëdhënien tuaj. Prandaj nëse doni që ajo të vazhdojë duhet të ndryshoni qëndrim. Beqarët duhet të tregohen me të duruar në mënyrë që të gjejnë personin më të përshtatshëm.

Akrepi – Gjërat do të ndryshojnë për mirë në marrëdhënien tuaj me partnerin gjate kësaj dite. Beqaret duhet ta lënë veten të lirë dhe çdo gjë do të ndodhe ashtu si e kishin ëndërruar. Bëni kujdes me shpenzimet.

Shigjetari – Planifikoni të udhëtoni me partnerin këtë fundjave, pasi kjo është mënyra më e mirë për t’i sheshuar zënkat. Beqarët do të gjejnë personin e tyre ideal dhe do të jenë gjatë gjithë kohës në qendër të vëmendjes nga partneri.

Bricjapi – Kushtojini të gjithë vëmendjen partnerit. Ai ka nevojë për mbështetjen dhe këshillat tuaja. Beqarët do dine si te joshin dhe do të arrijnë të hedhin hapat e para drejt një lidhjeje.

Ujori – Sot të kaloni një nga ditët më të bukura të marrdhënies suaj, pasi partneri ka menduar t;ju bëjë një propozim që e prisnit prej kohësh. Beqaret do kenë një dite pozitive, mire është ta shfrytëzojnë sa më shumë.

Peshqit – Marrëdhënia juaj çdo ditë dhe më shumë po shkon drejt një finalizimi. Nëse keni pasur ndonjë grindje të vogël, sot gjithçka do të kthehet në normalitet. Beqarët do të ndihen mire me veten dhe nuk kanë ndërmend të ndryshojnë status./tvklan.al