Horoskopi 29 Korrik 2017

Publikuar | 08:25

Dashi – Me pak mund do t’ia dilni të përmbyllni gjërat e fundit që kanë mbetur për t’u nisur pushimet. Shijoni çdo ditë, pa u shqetësuar për çfarë ju pret kur të ktheheni. Ky pushim do t’ju duhet për të rimarrë energjitë dhe për të shplodhur mendjen. Ditët në vijim do të jenë mjaft interesante.

Demi – Bëhuni gati për të takuar njerëz dhe për të qenë aty për çdo gjë që duhet. Një festë apo rast do të bëjë që këto ditë të jenë të ngarkuara dhe do të jeni të rrethuar nga shumë njerëz. Ditët do të jenë të lodhshme, megjithatë do të keni mundësinë të shkëmbeni biseda mjaft të këndshme me njerëz që kishin kohë pa takuar

Binjakët – Mos shpenzoni pa karar, pasi shumë shpejt do ta gjeni veten në vështirësi. Përpiquni të vini mënjanë diçka. Ditët që do të vijnë nuk janë më të mirat. Një fjalë e urtë thotë ‘shtrini këmbët sa keni jorganin’.

Gaforrja – Dashuria është një pjesë e rëndësishme e gjithësecilit prej nesh, por ajo nuk duhet të jetë epiqendra e gjithçkaje. Kur takoni miq e njerëz të dashur, përpiquni të bisedoni edhe rreth temave të tjera. Jo të gjithë mund të kenë gjetur lumturinë dhe mund t’i bëni të ndihen keq.

Luani – Ka qenë një vit i ngarkuar dhe shpeshherë edhe stresues, ndaj shijonini pushimet në maksimum. Paratë nuk ju mungojnë, keni punuar mjaftueshëm për këtë ditë. Shfrytëzoni çdo mundësi për t’u dëfryer e për të vizituar vende të reja.

Virgjëresha – Tundimet janë aty për të na kujtuar se jemi qenie njerëzore, me ndjenja dhe dëshira. Mos u përmbani nëse zemra ju thotë të bëni diçka dhe shijoni gjërat e bukura. Ndonjëherë bëni mirë që të mos shqetësoheni për çdo gjë që ju rrethon. Le ta bëjnë këtë të tjerët, qoftë edhe për një kohë të shkurtër.

Peshorja – Keni kohë që nuk po luftoni më dhe i keni lënë gjërat që rrjedhin. Kio situatë nuk mund të vijojë më gjatë. Bëni mirë të merrni frenat në dorë dhe ta drejtoni vetë situatën, pa patur frikë për pasojat.

Akrepi – Planet mund të jenë diçka shumë e mirë, por ato nuk duhet të bëhen pengesë për gjërat spontane. Nëse ju shfaqet mundësia për të shkuar diku, mos e refuzoni. Surprizat dhe njohjet interesante nuk do të mungojnë.

Shigjetari – Dita do të jetë e qetë dhe pa shqetësime, ajo që ju duhet. Gjatë pasdites mund të merrni një ftesë për të shkuar diku, ku do të mund të shprehni mendimet tuaja e të diskutoni me miq për tema që do t’ju fusin në mendime. Me parnerin gjithçka shkon për mrekulli.

Bricjapi – Mos pretendoni që të tjerët të jenë në dispozicionin tuaj sa herë keni nevojë. Disa gjëra bëni mirë t’i zgjidhni vetë, pa ndihmën e dikujt. Në punë ditët e lodhshme shumë shpejt do të largohen, duke ju dhënë më në fund pak kohë për veten.

Ujori – Bëni mirë që të mos besoni gjithçka që ju thonë. Mos u bëni pjesë e thashethemeve dhe krijoni mendim për dikë pasi ta keni njohur personalisht. Njerëzit kanë tendencën të ekzagjerojnë, ndaj bëni kujdes dhe mos gjykoni pa prova.

Peshqit – Shumë besojnë tek ju, ndaj tregohuni të kujdesshëm që të mos i zhgënjeni ata që ju rrethojnë. Nëse e keni të vështirë të mbani premtime, mos i bëni. Në punë tregohuni të matur me personat e rinj dhe mbani pozicionin që ju takon. /tvklan.al