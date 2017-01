Horoskopi 3 Janar 2017

Publikuar | 09:00

Dashi

Gjatë kësaj dite të martë do të keni besim të pakët në vetvete. Asnjëherë mos mendoni se nuk do ia dilni dot. Ndaj qëndroni me kokën lart për çdo ngjarje. Do të keni mundësi të organizoni një udhëtim në shoqërinë e personave që keni më shumë për zemër.

Demi

Do të jeni mjaft energjik, të kthjellët dhe do të keni një dëshirë të madhe për t’u impenjuar shumë e për të arritur rezultate të kënaqshme. Gjithashtu do të jeni fitues në sektorin praktik dhe privat, edhe në rastet kur mund të hasni rivalitet.

Binjakët

Yjet e ditës së sotme ju sugjerojnë ta shikoni më mirë marrëdhënien sentimentale për të evituar vuajtje dhe humbje kohe. Humori po përmirësohet pak e nga pak dhe po rigjeni sërish besimin tek aftësitë tuaja. Ndaj ecni me këmbë në tokë!

Gaforrja

Seleksiononi mirë personat me të cilët do të bashkëpunoni. Situata juaj profesionale dhe sentimentale paraqitet shumë mirë. Jeni i aftë që çdo ngjarje ta ktheni në favorin tuaj. Mundësi për të fituar të holla.

Luani

Pranoni një propozim profesional, që edhe pse do ju shtojë përgjegjësitë, do të sjellë mjaft përfitime. Nëse jeni me dy mendje, pyesni një mikun tuaj. Është mirë që t’i kushtoni më shumë rëndësi familjes dhe njeriut të zemrës.

Virgjëresha

Përpara se të përfshiheni në një projekt të ri që e doni shumë, sigurohuni se jeni liruar nga të gjitha çështjet e lënë pezull. Lidhja nuk po shkon ashtu si ju kishit menduar. Në këtë rast fajtorët jeni ju!

Peshorja

Do të jetë një ditë plot ngjyra. Do të ketë zhvillime të rëndësishme që do të sjellin fitime e mirëqenie, por mbi të gjitha do të sjellin njohje të reja që do të jenë të vlefshme për punën tuaj. Në sektorin e ndjenjave do të keni mundësi të sqaroni diskutime të bëra këto kohët e fundit.

Akrepi

Tregohuni më tolerantë ndaj një kolegu në punë. Po ashtu dhe në familje. Toni i lartë i zërit nuk e zgjidh problemin, por vetëm e përkeqëson situatën. Mundohuni që në mbrëmje të dilni me miqtë.

Shigjetari

Do të arrini rezultate të shkëlqyera në punë dhe do dalin para shanse të reja në sektorin profesional. Bëni kujdes nga grindet në familje apo të çift. Më mirë mbylleni njëri sy e mos i kushtoni rëndësi debateve pa përfitime.

Bricjapi

Do të paraqiten mundësi të mira profesionale dhe ekonomike, që do t’i arrini nëpërmjet miqësive e marrëdhënieve me persona me influencë. Ndër të tjera ka ardhur momenti të mbyllni një zënkë të vjetër midis jush dhe një mikut tuaj.

Ujori

Mundohuni të vendosni kontakte me personat e duhur, sepse sot mund të arrini përfitime të konsiderueshme. Jo menjëherë, por do ju duhet të prisni disa ditë. Shijojeni mbrëmjen të mbushur me emocione.

Peshqit

Provoni t’u jepni më shumë besim personave që ju rrethojnë dhe nuk do të pendoheni. Një moment krize do të përfshijë lidhjen tuaj, ndërhyrja e një miku do ju ndihmojë shumë ta kaloni./ tvklan.al