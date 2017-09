Horoskopi 3 Shtator 2017

Publikuar | 09:00

Dashi – Dita e sotme do jetë shumë e favorshme për beqarët. Ata do kenë mundësi të gjejnë personin e ëndrrave me të cilin do kalojnë një jetë të bukur. Çështjet financiare do jenë goxha interesante kështu qe mund ta shfrytëzoni rastin për të bërë edhe disa investime afatgjata.

Demi – Ditë rutinë ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Financat nuk do kërkojnë shumë vëmendje sepse kohët e fundit i keni marrë të gjitha masat që gjendja mos ketë probleme.

Binjakët – Të dashuruarit nuk do kenë për çfarë të qahen gjatë kësaj dite sepse partneri do ju garantojë momente fantastike e të mbushur me pasion. Në planin financiar situata do jetë e kënaqshme dhe nuk do keni për çfarë të qaheni. Mund të përfitoni për të bërë edhe ndonjë investim.

Gaforrja – Për te përjetuar më shumë emocione në jetën tuaj në çift, sot duhet t’i shtoni dozat e fantazisë dhe imagjinatës. Nëse ja lini çdo gjë kohës, rutina mund t’iu pushtoje. Në planin financiar yjet do ju mbështesin gjatë gjithë kohës dhe nuk do ju dalë as problemi më i vogël.

Luani – Kujdes me skenat e xhelozisë gjatë kësaj dite sepse situata mund t’iu dalë menjëherë jashtë kontrollit. Mos u mundoni as ta kontrolloni në çdo moment atë që keni në krah sepse do i duket sikur i zini frymën. Buxhetin do e menaxhoni me shumë përkujdes kështu që gjendja ka për të qenë gjatë gjithë kohës e mirë.

Virgjëresha – Ka rrezik që tensioni, mosmarrëveshjet dhe problemet te mbizotërojnë gjate kësaj dite në jetën tuaj në çift sot. Nuk do jeni aspak të qetë. Buxheti nuk do jetë i keq, megjithatë po shpenzuat me kursim do keni një gjendje më të stabilizuar edhe në të ardhmen.

Peshorja – Ditë goxha e ndërlikuar ka për te qenë kjo e sotmja për ata qe janë në një lidhje. Do e kundërshtoni partneri për shumë gjëra dhe nuk do pranoni te hapni rruge. Për financa të stabilizuara duhet patjetër të hiqni dorë nga disa shpenzime.

Akrepi – Ditë e mërzitshme ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë ne një lidhje. Mes jush dhe partnerit nuk do ketë asnjë lloj emocione dhe mund të ndiheni keq. Në planin financiar do dini si t’i rregulloni problemet dhe do jeni më të qetë.

Shigjetari – Nuk do merreni vesh aspak me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe here pas here do lindin edhe debate të forta me të. Shpenzimet duhet t’i mbani nën kontroll pasi në të kundërt situata mund t’iu dalë jashtë kontrollit.

Bricjapi – Jeta juaj në çift do jetë fantastike gjatë kësaj dite. Nuk do keni as problemin më të vogël me njëri-tjetrin, përkundrazi të dy do toleroni mjaft dhe do mbani një gjendje të qëndrueshme. Në planin financiar duhet t’ua vini veshin këshillave të miqve sepse do ju ndihmojnë pa masë.

Ujori – Në përgjithësi jeta juaj në çift do jetë e mbrojtur sot. Do i lini pas krahëve të gjitha problemet e së shkuarës dhe do mendoni si ta bëni të ardhmen sa më të bukur. Gjendja e financave do jetë e shkëlqyer dhe nuk do keni asgjë për çfarë të shqetësoheni.

Peshqit – Të dashuruarit kanë për të pasur një ditë pasionante sot. Shumë nga ëndrrat do realizohet dhe zemra do ndihet e përmbushur. Sektori i financave do të jetë i favorshëm. Gjendja ka për t’u përmirësuar edhe më shumë nëse tregoheni të matur me shpenzimet. /tvklan.al