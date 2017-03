Horoskopi 30 Mars 2017

Publikuar | 08:00

Dashi – Mund ta kuptoni që veprimet rreth jush ushqehen nga motive egoiste. Mund të jeni i vetmi që me të vërtetë e shikon se çfarë po ndodh. Ndiheni si vëzhgues në një mal që i shikon me përbuzje njerëzit poshtë. Ju e kuptoni politikën e situatës, por megjithatë ndiheni i pafuqishëm për ndryshime efektive. Mblidhni të dhëna për të vepruar më vonë!

Demi – Kryeni veprime që do t’ju ndihmojnë për të gjetur më shumë liri në jetën tuaj. Në përpjekje për të kënaqur njerëzit rreth jush, ju mund të humbni shumë nga vetja. Përdoreni ditën e sotme për të çliruar veten nga këto pranga.

Binjakët – Mund t’ju duhet t’i lini disa prej planeve tuaja të shkojë dëm dhe thjeshtë t’i lini gjërat në dorë të fatit. Elementi i pa-pritshmërisë mund t’ju ndihmojë goxha. Rrjedha natyrale e ngjarjeve duhet t’ju udhëheqë juve drejtë një vendi me më shumë liri. Përdorni imagjinatën në vend që të mbështeteni komplet tek logjika.

Gaforrja – Mos e lini energjinë pozitive të ditës t’ju ikë. Ju jeni në gjendje ta kapni dhe ta shfrytëzoni më mirë se të gjithë, kështu që mos hezitoni ta bëni këtë gjatë gjithë ditës. Ndaloni së medituari mbi çështjet dhe ndërmerrni veprime. Merrni aspektet më të mira të së cilës anë të çështjeve në vend që të kufizoheni me njërën anë apo tjetrën.

Luani – Ju mund të keni prirjen për t’i vendosur vetë rregullat tuaja ngase me të vërtetë nuk jeni të kënaqur me ata para jush. Kini kujdes kur bëni kështu, pa kuptuar më parë pasojat për ju dhe njerëzit rreth jush. Nëse ndjeni se disa gjëra thjeshtë nuk janë në rregull, ndërmerrni hapat e duhur për t’i ndryshuar. Nuk ka asnjë arsye për të qëndruar brenda kufijve tradicionalë.

Virgjëresha – Veprimet tuaja mund të jenë të çrregullt dhe spontanë sot, por ata me shumë gjasa do të jenë edhe të fortë. Do të udhëhiqeni nga një mendje e mprehtë intelektuale. Ide gjeniale do t’ju rrethojnë ju dhe veprimet tuaja për sa kohë do të jeni të hapur për mënyrën si dhe kur ju shfaqen.

Peshorja – Bëni pak pushim nga rutina juaj ditore dhe shikoni çfarë ndodh në botën që ju rrethon. Ju mund të jeni aq i fokusuar drejt një qëllimi specifik saqë nuk arrini të vështroni pjesën tjetër të botës. Madje, mund të mos e kuptoni se disa energji nga jashtë kanë ndikim të madh në botën tuaj.

Akrepi – Mos u ndjeni të detyruar të përmbushni kërkesat e të tjerëve. Fakti se dikush dëshiron që ju të bëni diçka nuk do të thotë se jeni i detyruar ta bëni. Sforcohuni për veten tuaj dhe jo që të argëtoni të tjerët. Liria është shumë e rëndësishme për ju, kështu që sigurohuni që e ushtroni këtë të drejtë në çdo aspekt të jetës. Askush s’do ta bëjë atë për ju.

Shigjetari – Mund të jeni duke vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme. Jini më të vetëdijshëm për energjinë tuaj dhe se si e përdorni atë. Sigurohuni që nuk po e qëlloni veten në këmbë duke i harxhuar burimet tuaja të çmuara në gjëra që vërtetë nuk ia vlejnë në afatin e gjatë.

Bricjapi – Mund të mbështeteni në fatin tuaj të mirë për të dalë nga situata të vështira gjatë ditës. Kjo është një ditë që ju mund lëshoni veten pa duar, pa u shqetësuar shumë për përfundimin. Kini besim se çdo ndërmarrje e juaja do të funksionojë për ju në afatin e gjatë.

Ujori – Kini kujdes kur ndërtoni mure aq të lartë rreth vetes saqë nuk mund të shikoni përtej. Rreziku i ndërtimit të fortesave që nuk lejon të tjerët të hyjnë brenda është se e bën edhe më të vështirë për ju të shikoni jashtë saj. Lëreni një mur më të shkurtër në mënyrë që të mos shkëputeni totalisht nga bota e jashtme.

Peshqit – Një element i mistikes dhe imagjinares do të luajë një rol të rëndësishme në botën tuaj sot. Kjo energji ka gjasa të vijë tek ju papritur dhe reagimi i parë mund të jetë të largoheni nga ajo. Besoni në fuqinë e mendimit dhe qëllimit. Ndiqni çfarëdo qëllimi keni në botën tuaj. Vullneti i madh mund t’ju bëjë që të keni sukses./tvklan.al