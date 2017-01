Horoskopi 31 Dhjetor 2016

Publikuar | 08:00

Dashi – Ekziston mundësia e madhe që dikush që njihni po flirton. Ose bëhet fjalë për një njeri të turpshëm ose ka frikë të tregojë si ndihet vërtetë, ndaj nëse jeni të interesuar do t’ju duhet të bëni diçka.

Demi – Keni shumë kohë që e mbushni veten me stres në punë dhe ka ardhur momenti që të lini shqetësimet mënjanë. Mos bëni kaq shumë presion ndaj vetes dhe kushtojini më shumë vëmendje miqve dhe familjes.

Binjakët – Nëse ende nuk keni vendosur se çfarë do të bëni për natën e ndërrimit të viteve, miqtë janë zgjidhja. Shkoni tek ata, ose organizoni diçka në shtëpinë tuaj. Sido të jetë do të kaloni një kohë të mrekullueshme.

Gaforrja – Kushtojani kohën njerëzve të dashur sot dhe shijoni me ta çdo moment. Ka qenë një vit i lodhshëm dhe dashurinë e ngrohtësinë do ta gjeni vetëm tek ata që vërtetë ju duan dhe ju vlerësojnë.

Luani – Ndonëse mendimi juaj mund të jetë i ngjashëm me atë të të tjerëve, kjo nuk do të thotë që nuk duhet ta thoni. Sido të jetë, pikëpamja juaj është gjithnjë e veçantë dhe ofron gjithmonë një alternativë tjetër.

Virgjëresha – Çdo veprim që bëni ka rëndësi ndaj mos u tregoni të cekët dhe shihni nga vetja përpara se të gjykoni të tjerët. Kohët e fundit mund të keni lënduar dikë që ndoshta nuk e meriton dhe të mbajturit qëndrim nuk është mënyra më e mirë për t’i kërkuar ndjesë.

Peshorja – Marrëdhëniet me të tjerët mund të jenë disi konfuze momentalisht. Mos u ndjeni keq dhe shpenzoni kohë me ata që ju bëjnë të ndiheni më mirë. Megjithatë mos i lini të tjerët pasdore, çdo person që ju rrethon e ka një vlerë, për këtë jeni kujdesur vetë.

Akrepi – Shënoni në letër çdo gjë që duhet të bëni sot. Kjo është mënyra më e mirë për të mos harruar dhe mbi të gjitha për të treguar që jeni njeri korrekt dhe i përgjegjshëm. Në fund do të shihni se do të keni përmbyllur gjithçka me sukses.

Shigjetari – Dita e sotme do të jetë e mbushur me supriza, të cilat nuk i prisnit. Pas mesnate padyshim që gjërat do të jenë edhe më interesante, pasi nuk do të mungojnë njohjet e reja.

Bricjapi – Kur egoja juaj vihet përballë situatave të vështira besojini gjykimit dhe drejtësisë që ju karakterizon. Keni forcën dhe kurajon për t’ia dalë në çdo situatë ndaj mos hezitoni dhe merrni vendimet që do të duhet të merrni sot.

Ujori – Ndonëse nuk jeni ende të ndërgjegjshëm, ka diçka që nuk shkon me miqtë, por nuk ka nevojë të shqetësoheni, është periudhë kalimtare. Ndoshta ata kanë një ritëm tjetër nga ju momentalisht dhe mënyra më e mirë për ta ndryshuar këtë është që të flisni hapur me ta.

Peshqit – Sot do të jeni të rrethuar nga miq e njerëz të dashur. Mbrëmja në veçanti do të jetë shumë interesante, pasi nuk do të mungojnë njohjet e reja. Bëni kujdes dhe mos lini pas dore miqtë./tvklan.al