Horoskopi 4 Janar 2018

Publikuar | 08:48

Dashi –Sot do të ndiheni të tensionuar dhe të gjithë këtë ndjenjë do ja shfaqni familjes suaj. Bëni të mirë të tregoheni të kujdesshëm, pasi ata nuk kanë fare gisht në gjendjen tuaj.

Demi –Dyshimet tuaj do të marrin fund vetëm nëse ju merrni avioni dhe shkoni për të kontrolluar të gjithë situatën e cila prej muajsh ju shqetëson. Vetëm në këtë mënyrë do të jeni më të qetë dhe do të zgjidhni njëherë e përgjithmonë të gjitha dyshimet tuaj.

Binjakët –Më në fund të gjithë përpjekjet tuaj janë shpërblyer, por kjo nuk do të thotë se duhet të qëndroni mbi dafina. Ky është momenti që të vini në punë të gjitha idetë dhe projektet tuaja.

Gaforrja –Ju keni shpirt të mrekullueshëm. Mos lejoni që njerëzit që keni afër të përfitojnë nga dobësia juaj. Nëse keni nevojë për ndihmë mos hezitoni t’u kërkoni miqve. Në fund të fundit miqtë njihen më mirë në raste nevoje.

Luani –Sot është momenti për të kaluar kohë më miqtë apo njerëzit tuaj të zemrës. Talenti juaj do të shfaqet edhe dot gjatë një takimi që do të bëni për një projekt të ri.

Virgjëresha –Sot është dita që të flisni dhe t’i ndani gjërat tuaj me të tjerët. mjaftueshëm keni qëndruar të mbyllur në vetvete. Në mbrëmje do të keni një takim special me një njeri të dashur për ju.

Peshorja –Përpjekjet tuaj të pafundme për të ndryshuar jetën tuaj më në fund po tregojnë rezultat. Kjo është ajo që ju keni dashur më shumë. Mos lejoni askënd që të prishë lumturinë tuaj.

Akrepi– Bëni kujdes, pasi shumë njerëz do të përfitojnë nga pakujdesia juaj. Një ide e juaj do të vihet në punë dhe kjo do ju bëjë shumë optimist përsa i përket sektorit të punës.

Shigjetari –Kjo është koha e fillimeve të reja. Ju keni aftësi për të bërë hapa të mëdhenj, kështu që mos u mendoni dy herë. Ky vit do të jetë shumë i mbarë dhe plot ndryshime në jetën tuaj.

Akrepi –Sot do të ndiheni shumë romantik. Kjo është koha e duhur për të bërë për veten njeriun tuaj të zemrës. Bëni mirë tan ftoni për një darke dhe ti shprehni të gjitha ndjenjat tuaj. E ku ka më bukur që dashuria të triumfojë mbi inatet.

Ujori –Sot do të donit të ndryshoni të gjithë gardërobën tuaj dhe të ndërroni stilin e veshjes. Është një idetë shumë e mirë, prandaj mos u mendoni gjatë por veproni. Kjo do ju bëjë të ndiheni shumë mirë dhe të keni më shumë vetëbesim.

Peshqit –Në jetën tuaj do të shfaqet një person që do të ndryshojë komplet rutinën tuaj. Mos u tregoni dyshues, por jepini një shans. Niseni vitin me gjëra të bukura dhe keni për të qenë shumë të lumtur më pas./tvklan.al