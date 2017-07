Horoskopi 4 Korrik 2017

Publikuar | 08:25

Dashi – Shpenzimet e papritura do t’ju zenë pak ngushtë dhe do të krijojnë një gjendje ankthi për ditët që do të vijnë. Një punë ekstra do t’ju vinte në ndihmë, megjithatë në mungesë të saj tregohuni të kujdesshëm dhe evitoni blerje të tepërta.

Demi – Shmangni debatet me partnerin, pasi po bëhen të shpeshta ditët e fundit. Nëse shihni se ka diçka që e mundon tjetrin bëni mirë të flisni hapur dhe të gjeni në zgjidhje sëbashku.

Binjakët – Zgjidhni mirë fjalët që thoni, pasi mund të lëndoni ata që ju duan dhe mund të krijoni konflikte të kota, si në punë ashtu edhe në shtëpi. Mos lejoni që lodhja dhe tensionet e kota që vijnë nga jashtë të ndikojnë në qetësinë personale.

Gaforrja – Kjo është një periudhë shumë e favorshme për dashuri dhe romancë. Nëse jeni në kërkim të një personi interesant, shfrytëzoni çdo mundësi që ju shfaqet. Dilni me miq e tregohuni të hapur ndaj njohjeve të reja.

Luani – Komunikimi me të tjerët është shumë i rëndësishëm. Përpiquni të jeni të qartë dhe të saktë në atë që thoni. Në punë do të shihni se bashkëpunimi do të jetë mjaft frytdhënës.

Virgjëresha – Ndonjëherë mund të bëheni kaq kritikë ndaj të tjerëve sa rrezikoni t’i lëndoni. Jo gjithmonë është e drejtë të thoni hapur atë që mendoni, sidomos kur e vërteta nuk ju kërkohet. Ruani pozicionin që ju takon dhe mos ndërhyni kudo.

Peshorja – Mos u tregoni të nxituar, pasi mund të bëni veprime për të cilat mund të pendoheni. Numëroni deri në dhjetë përpara se të shprehni mendimin rreth çështjeve të caktuara. Disa situata kërkojnë më shumë takt dhe durim.

Akrepi – Pushimet po afrojnë dhe ajo që duhet të bëni është të mendoni sesi të shplodheni dhe të shijoni çdo ditë që keni në dispozicion, pa u shqetësuar për shpenzimet.

Shigjetari – Sot është një ditë e favorshme për të përforcuar marrëdhëniet me miqtë dhe për t’u takuar me njerëz që keni lënë pasdore. Në punë përpiquni të mbyllni çdo gjë që keni lënë pezull, pastaj mendoni për projekte të reja.

Bricjapi –Bëni kujdes me paratë dhe përpiquni të shihni më larg se dita e sotme. Të bërit ekonomi kërkon maturi dhe planifikim. Ju presin ditë të ngarkuara në punë, ndaj shfrytëzoni sa më shumë kohën e lirë që keni për të rikuperuar energjitë.

Ujori – Miqtë e mirë do t’ju gjenden gjithmonë pranë, edhe kur mendoni se jeni treguar të padrejtë me ta. Sot do të shihni se diçka ka ndryshuar në raport me dikë që keni përzemër. Është e nevojshme të kuptoni sesi ka ndryshuar kjo marrëdhënie, për të vepruar më pas në bazë të kësaj.

Peshqit – Debateve në punë po i vjen fundi. Ndërhyrja e eprorit do të sheshojë problemet, por mund të vendosë edhe rregulla të reja që ndoshta nuk do të mirëpriten nga shumë prej atyre që ju rrethojnë. Mos u shqetësoni, do ta keni të lehtë për t'u përshtatur me çdo ndryshim.