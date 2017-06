Horoskopi 4 Qershor 2017

Publikuar | 07:30

Dashi

Do të keni kohë dhe mundësi për t’u shprehur gjatë kësaj dite dhe pikërisht për këtë arsye do të jeni në maksimumin e mundësive tuaja. Një situatë e tillë ju pëlqen shumë, pasi tensioni është një ndjenjë që ju transmeton forcë dhe eksitim në të njëjtin moment. Jepni më të mirën për objektivin tuaj dhe do e arrini.

Demi

Suksesi herët ose vonë do të vijë, ndonëse mund të keni humbur shpresën, e rëndësishme është që të angazhoheni në atë që doni. Ndoshta keni lejuar që dikush të ndikojë pak si shumë negativisht tek ju duke ju turbulluar qartësinë.

Binjakët

Nëse për këtë ditë nuk keni programuar asgjë, atëherë është mirë që të mos humbni kohë. Do ju pëlqejë të bëni diçka ndryshe. Sigurisht është mirë që të distancoheni disi nga gjithçka që ju bën të ndiheni të stresuar, sidomos nga ato gjëra që ju pengojnë të relaksoheni siç doni.

Gaforrja

Ylli juaj udhëheqës do ju nervozojë, ndaj bëni kujdes që të mos bini në kurth dhe të reagoni. Ndikimi i Marsit do të bëjë që të keni sukses në punë dhe sa i takon ndjenjave situata do të vijë drejt përmirësimit.

Luani

Lëreni zemrën tuaj që të flasë, pasi bujaria juaj do ju nxjerr veç për mirë. Do të keni një sërë planetesh në favorin tuaj dhe kjo gjë do ju lejojë që të keni një pamje më të qartë për gjërat.

Virgjëresha

Nuk do të jetë një ditë gjatë të cilës do të pushoni dhe relaksoheni, por do të jeni të zënë deri në fyt. Do të merreni me organizimin deri në detaje të planeve që keni për javën që do të nisë.

Peshorja

Gjithçka ju duket e qartë dhe e mundur. Do të rigjeni besimin, kujdesin dhe vëmendjen që ju mungonte. Gjatë së dielës do të arrini të realizoni objektivat kryesorë tuaj.

Akrepi

Kohëve të fundit në punë keni pasur disa momente të sikletshme, por tashmë po e kaloni këtë fazë. Transformimet dhe ndryshimet e vështira në sajë të ndikimit të Mërkurit, tashmë do jenë më të lehta.

Shigjetari

Nuk duhet me patjetër të rindërtoni raportet e komplikuara. Në sajë të ndikimit të fuqishëm të Hënës, ato lidhje aq të forta do të kapërcehen duke ju lënë të ecni me vendosmëri përpara.

Bricjapi

Partneri/ja dëshiron që të jetë më shumë se një shpatull e sigurtë ku ju të qani, por edhe bashkëpunëtor në planet tuaja. Në sajë të mbështetjes së planetëve në shenjën tuaj do të keni një vitalitet në rritje.

Ujori

Mundësitë që prisnit prej kohësh po afrohen. Duhet vetëm të keni durim dhe të mendoni pozitivisht. Keni pasur shumë probleme sa që nuk i keni parë sinjalet që u janë drejtuar, por tani gjërat do të ndryshojnë.

Peshqit

E diela do ju gjejë të ezauruar, por të shpërblyer prej rezultateve që keni marrë nga puna juaj. Për këtë arsye do mund të pushoni plotësisht dhe të relaksoheni nën shoqërinë e njeriut tuaj të zemrës.