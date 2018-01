Horoskopi 8 Janar 2018

Publikuar | 09:30

Dashi-Ngjarjet e fundit mund t’ju kenë dhënë disa mësime të vlefshme, ndër to edhe se çfarë ju duhet për të konkurruar më të mirët. Si në ambientin profesional ashtu edhe atë social tani e tutje duhet të merrni pozicionin e liderit.

Demi-Do të viheni në provë këtë javë dhe kjo është diçka shumë e mirë, pasi keni shumë për t’i treguar atyre që kanë dyshime në aftësitë tuaja. Sot, lidhja diell-Jupiter do t’ju japë vetëbesimin për të zgjidhur probleme, që një herë e një kohë kishit tendencën për t’i evituar.

Binjakët-Diçka që mendonit se kishte rëndësi të madhe gjatë fundit të vitit, tani nuk do t’ju duket aspak e rëndësishme. Shumë gjëra të reja po ndodhin rreth e rrotull jush, gjera që do të zgjojnë ndjenjën tuaj të aventurës dhe e shkuara nuk do të ketë më rëndësi.

Gaforrja-Ka ardhur koha të hidhni mënjanë gjërat e pavlera, si ato fizike ashtu edhe ato emocionale dhe nuk keni akumuluar pak gjatë 12 muajve të fundit. E keni jetën të mbushur me sende e njerëz që nuk ju duhen më, ndaj pak “rifreskim”, duket ide tepër e mirë.

Luani-Angazhimet e shumta në punë mund t’ju kenë zënë pjesën më të madhe të kohës, por e mira është që më në fund do të mund të shihni shpërblim për mundin tuaj. Njerëz dhe gjëra të mira do t’ju mbushin ditët në vijim.

Virgjëresha-Keni shumë energji për të shpenzuar momentalisht, por çfarë dëshironi të bëni me të? Kombinimi i sotëm i planeteve do t’ju çojnë në drejtimin e duhur dhe do ta keni të lehtë për të krijuar diçka me vlerë dhe jetëgjatë.

Peshorja-Synoni për më të mirën këtë javë dhe refuzoni çdo gjë që është e kundërta e kësaj, si për veten ashtu edhe për ata që varen nga ju. Është e nevojshme që të besoni se gjithçka është e mundur, pasi nëse e besoni e keni më të lehtë për ta bërë fakt.

Akrepi-Shtyjeni veten fort javët që do të vijnë. Mund të besoni se po punoni me kapacitet të plotë, por në fakt nuk është e vërtetë. Keni ende shumë rezerva të fshehura, falë së cilave mund të arrini shumë.

Shigjetari-Sot është e nevojshme t’i merrni gjërat shtruar e të kurseni energji e kohë. Javët e fundit kanë qenë të lodhshme dhe duhet t’i jepni kohë vetes që të rikuperohet.

Bricjapi-Ekzistenca juaj ka kuptim dhe qëllim dhe nëse ende nuk e keni kuptuar këtë, kjo javë do t’ju japë mësime të vyera. Mund të jetë diçka për të cilën nuk iu kishte shkuar kurrë ndërmend më parë, që mund t’ju drejtojë në një rrugë të re në jetë.

Ujori-Kohët e fundit problemet që keni hasur në punë e shtëpi nuk jua kanë bërë jetën të lehtë, por viti i ri do të sjellë ndryshime të rëndësishme. Miq të mirë dhe ndryshime në punë do të bëjnë që ditët e ardhshme të duken më të lehta.

Peshqit-Jeta nuk është aq e vështirë sa disa njerëz kanë dëshirë të besojnë dhe nuk duhet të lejoni që sjellja e tyre negative të ndikojë në harmoninë tuaj shpirtërore. Sigurohuni që njerëzit me të cilët ndërveproni përgjatë ditëve të ardhshme të kenë një qëndrim pozitiv mendor./tvklan.al