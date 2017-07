Horoskopi 8 Korrik 2017

Publikuar | 08:30

Dashi – Tensionet do të jetë prezente në pjesën më të madhe të ditës, kryesisht për shkak të përplasjeve me kolegët. Mos ndiqni vetëm egon tuaj, pasi jo gjithmonë mund t’ju ndihmojë për të zgjidhur situatat. Është momenti që në plan të parë të kalojë vullneti për të zgjidhur punët më emergjente.

Demi – Jo të gjithë e meritojnë vëmendjen dhe përkushtimin tuaj. Zgjidhni njerëzit me të cilët dëshironi të ndani nga vetja dhe sigurohuni se edhe ata do të bëjnë të njëjtën gjë. Në punë gjërat shkojnë mire dhe tani për tani ndiheni të plotësuar.

Binjakët – Këto ditë shfrytëzojini për të reflektuar për njeriun që keni në krah. Përplasjet dhe diskutimet e ditëve të fundit mund të jenë tregues se ndoshta duhet ta mendoni më shtruar këtë marrëdhënie. Nëse ka mundësi për ta përmirësuar mos nguroni, në të kundërt hiqni dorë sa jeni ende në kohë.

Gaforrja – Problemeve finaciare shumë shpejt do t’i vijë fundi, duke iu dhënë mundësinë që të fokusoheni tek investimet për të ardhmen. Ndoshta të shihni një opsion për të krijuar familje, apo për të blerë një shtëpi të re. Të jeni të sigurt se partneri do të jetë gjithnjë pranë jush, në çdo hap.

Luani – Për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë që do të hasni në ambientin e punës është e nevojshme të ruani qetësinë dhe të veproni me inteligjencë. Mos u shqetësoni për atë që mund të thonë të tjerët dhe mos u lëkundni nga bindjet që keni.

Virgjëresha – Kjo do të jetë dita e duhur për t’i kërkuar falje kujdo që mendoni se i keni bërë padrejtësi. Inati ka kaluar dhe tanimë keqardhja është e vetmja pengesë për të rivendosur marrëdhëniet me ata që ju kanë përzemër.

Peshorja – Me mendjemadhësi dhe krenari do të përfitoni vetëm armiq. Mos u tregoni të padrejtë me ata që kanë investuar në marrëdhënien që kanë me ju, vetëm sepse dëshironi gjithçka në sekondë. Vlerësojini më shumë të tjerët

Akrepi – Ritmi i ulët në punë ju ka dhënë mundësinë të shplodheni disi. Fatkeqësisht situata pritet të ndryshojë, ndaj shrytëzoni çdo moment që keni përpara stuhisë së madhe.

Shigjetari – Mund t’ju ofrohet një mundësi interesante për punë, që do t’ju bëjë të vini në diskutim pozicionin që mbani aktualisht. Analizoni me vëmendje çfarë ju ofrohet dhe çfarë përfitoni përpara se të veproni. Harmonia në çift vijon të falë një lidhje të qetë e të mbushur me dashuri.

Bricjapi –Projekte të reja dhe ndryshime në punë do t’ju prishin programin e ditës. Pavarësisht dëshirës për të qenë tjetërkund, është e nevojshme të përballeni me problemet që janë shfaqur tashmë e që kërkojnë medoemos zgjidhje.

Ujori – Jepini vetes mundësi të reja, në mënyrë që ta shikoni ndryshe të ardhmen. Kërkoni sfida të reja e njihni miq të rinj, fati rezervon surpriza. Mos e lini pasdore partnerin, pavarëisht pesimizmit që ju ka zënë këto kohë.

Peshqit – Me kalimin e kohës keni mësuar t'i besoni instiktit, një dhunti e lindur që nuk ju gabon kurrë. Por shpesh e harroni këtë të fundit, duke bërë që të zhyteni në mendime të kota. Mos e largoni kurrë mendimin e parë që ju kalon në mendje.