Hysaj i përqendruar te Kombëtarja

Elseid Hysaj një nga lojtarët më të rëndësishëm të Kombëtares tregoi synimet e Shqipërisë në takimet e fundit të eliminatoreve të botërorit. Ai foli për Premium Sport për sfidat me skuadrat më të forta të grupit.

Elseid Hysaj (Futbollist i Kombëtares)

Spanja është një ekip i madh, por do të jetë një ndeshje futbolli dhe nuk i dihet se si do të përfundojë të shohim. Kemi dy ndeshje të forta brenda pak ditësh me Spanjën dhe Italinë që duhet të përpiqemi t’i fitojmë.

Hysaj u përgjigj edhe për përvojën dhe synimet te Napoli në Itali dhe në Europë.

Ne do të japim maksimumin që të fitojmë titullin. Jemi në vendin e parë, por është ende herët dhe duhet të punojmë shumë. Mezi pres që të përballemi edhe me Manchester City në Champions që të shikojmë nivelin që jemi.

Ky është sezoni i tretë për Elseid Hysajn te Napoli ku është kthyer i domosdoshëm për synimet e ekipit, që po synon të përsërisë sukseset e periudhës së Diego Armando Maradona ku u fituan dy tituj kampion.

