I ikin policisë me “Porsche”, dy të arrestuar me armë

Publikuar | 13:32

Dy persona u arrestuan nga policia e Vlorës, pasi u kapën me një pistoletë “Bereta”, me fishek në gojë. Dy të arrestuarit janë Mikel Mehmetaj, 39 – vjeç, si dhe Vasil Papa, 34 – vjeç, të dy banues në Selenicë.

Ata udhëtonin me një automjet “Porshe Cayenne” gjatë mesnatës u duke u gdhirë e diela, në lagjen “Hajro Çakërri”, kur efektivët e policisë rrugore i bënë shenjë që të ndalonin.

Por pas sinjalizimit të policisë, mjeti me dy personat në të u largua me shpejtësi. Pas ndjekjes, blutë arritën t’i ndalonin, në lagjen “28 Nëntori”.

Për t’i shpëtuar kapjes nga policia rrugës personat hodhën armën që mbanin me vete, e cila u sekuestrua nga blutë. Të dy të arrestuarit tashmë do të përballen me akuzat e armëmbajtjes pa leje dhe mosbindjes ndaj urdhërit të policisë.

Tv Klan