I INFILTRUARI – EPISODI 21

Davut detyrohet të djegë gishtërinjtë e tij, pasi policia kishte gjurmët e tij.

Merti shkon në zyrën e Jusufit dhe gjen fotot e Talip, duke u kthyer kështu pas në kohë.

Sarp përballet me Talip. Cili do të jetë zbulimi tronditës që do të mësojë Sarp?

Alianak shkon në restorantin e Fusun. A do të mësojë ai se kush është djali në foton e Sarp?

Xhelal takohet me Talip. Cilat janë dy alternativat që i jep ai?

I vetmi person që dinte diçka për Mert, Sarp dhe Melek do të marrë me vete gjithë sekretet që dinte.

Kush vëzhgon gjithë situatën nga larg?

Jusuf dyshon se Sarp po i fsheh të vërtetën.