I INFILTRUARI – EPISODI 22

Publikuar | 21:15

Melek dhe Sarp takohen. Sarp është pak i lëkundur me ndjenjat e tij tashmë që di se Melek është vajza e armikut të tij më të madh. Cila do të jetë kërkesa e tij?

Ai gjithashtu e pyet nëse në fëmijërinë e saj ajo ka njohur vëllain e tij.

Mestan ka dyshime për Sarp dhe i tregon për këtë Xhelalit. Ky i fundit i jep leje ta vrasë nëse vërteton dyshimet e tij.

Pas urdhërave të Xhelalit, Mert afrohet sërish me Fusun dhe Eilem. Ai kërkon nga Fusun bluzën e gjakosur të Umutit me shpresë se do të gjejë prej tij informacion.

Jeshim i thotë Sarp se duket të ketë kujdes pasi Melek po luan me të.

Cili është plani i Mestan dhe a do të zbulojë ai që Sarp është bashkëpuntor i Jusufit?