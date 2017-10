I INFILTRUARI – EPISODI 37

Publikuar | 21:15

Ndërsa Sarpin e zë gjumi me fotografinë e vëllait të tij të vogël, Mert ka shpresë se një ditë do të takohet me vëllain e tij të madh.

Kush do të jetë ortaku i ri i Alianakut?

Çoskun i dërgon një mesazh Xhelalit. Çfarë shkruhet në të?

I tronditur, Xhelal dyshon se Mert ka mësuar gjithçka. Një gabim i tij mund të kushtojë shtrenjt. Çfarë do të thuhet në takimin mes tyre?

Edhe Jusuf ka dyshimet e tij ndaj sjelljes së Mertit.

Xhelali dhe Jusufi druhen se sekretet e tyre nuk do mbeten të fshehta edhe për shumë kohë.

Sarp përpiqet të mësojë se kush janë armiqtë e rinj të Xhelalit.