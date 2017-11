I INFILTRUARI – EPISODI 50

Publikuar | 21:15

Çoskun i kërkon Xhelalit të sakrifikojë veten për të shpëtuar atë të Melek. Çfarë do ti kërkojë Jeshim Sarpit?

Jusuf mbledh skuadrën duke vendosur një lider të ri. Melek po përjeton sërish situatën traumatike sikurse ishte e vogël.

Ajo emocionohet teksa sheh Xhelal të gatshëm për të sakrifikuar veten për të.

A do të rezultojë i suksesshëm plani i Sarp?

Xhelal është i tërbuar dhe është gati të vrasë Çoskun.

Melek di se kjo do të thotë që Mert do të humbasë përgjithmonë lidhjen e vetme me familjen e tij. A do të mundet ajo ta ndalojë Xhelalin?