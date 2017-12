I INFILTRUARI – EPISODI 68

Publikuar | 21:15

Handan është e kënaqur pas plotësimit të kërkesave të saj dhe është e gatshme për bashkëpunim me Xhelalin.

Fulia dhe Handan janë të bindura që tashmë kanë në dorë Xhelalin.

Sarp dhe Jusuf flasin lidhur me situatën e Mert. Çfarë do të vendosin ata?

Xhelal dhe Sarp kanë vepruar në fshehtësi. Cila është loja e tyre?

Më vonë Xhelal takon Mert. Edhe me të, ai ka vepruar në fshehtësi. Cili do të jetë plani që do të thurin ata?

Sarp mëson mbi qëllimet e Xhelalit dhe përpiqet të vihet në lëvijze para se të jetë vonë.