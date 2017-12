I INFILTRUARI – EPISODI 84

Publikuar | 21:15

Xhelal çohet menjëherë në sallën e operimit.

Për Sarp është e domosdoshme që Xhelal të jetojë, ndryshe nuk do të ritakohet më kurrë me vëllain e tij. Çfarë do të kërkojë ai nga Jusufi?

Njerëzit e Kudretit i rrëfejnë Devutit se Xhelal ka vdekur. Çfarë do të bëjë ai?

Ndryshe nga kërkesa e Mert, Eilem është e vendosur të shkojë në vendin ku është qëlluar Xhelali.

Teksa mëson se Xhelal gjendet në spital, Çoskun telefonon Sarp duke i dhënë një ofertë të parezistueshme. Çfarë duhet të bëjë ai?

Sarp futet në dhomën e Xhelalit, por në moment të fundit ndërron mendjen.

Duke parë situatat nga larg, Sarp ndiqet nga Melek dhe kjo e fundit nga Mert.