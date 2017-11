Publikuar | 20:19

Pas ditëve të ngrohta me diell të kësaj jave, e diela vjen me vranësira e reshje të shpeshta në Veri, ndërsa zonat Jugore dhe pjesërisht Qendra mbeten me kthjellime dhe vranësira kalimtare.

Pasditja sjell gradualisht shira edhe në zonat Qendrore – Jugore.

Në këto kushte mbetemi edhe gjatë natës kur priten edhe reshje dëbore në Veri dhe Lindje të vendit. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes por mbeten thuajse konstante gjatë mesditës./tvklan.al