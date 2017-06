Ilir Meta, akuza të forta kundër Ramës e Bashës

Publikuar | 15:32

Ilir Meta është hedhur në sulm ndaj Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, teksa ata e kanë akuzuar LSI –në si parti të pazareve e pengesë për qeverisjen. Presidenti i zgjedhur i vendit, në një intervistë për Channel One, deklaratës së kryeministrit se Shqipërisë dhe politikës shqiptare i bën mirë që të ketë vetëm dy parti, i përgjigjet ashpër duke thënë se Rama po sillet si pronar i vendit.

“Përgjigjja ime për z. Rama, meqenëse e ka me pasion këtë çështjen e dy partive, ku, në fakt, ai ka në mendje vetëm një parti, madje nuk ka në mendje asnjë parti, por vetëm një njeri, veten e tij, është kjo: në rast se Shqipëria do të ketë dy parti, një nga këto dy parti do të jetë pa asnjë diskutim LSI-ja dhe do të jetë partia më e madhe e shqiptarëve.

Unë nuk mendoj se ka ndodhur diçka në raportin tim me z. Rama, por problemi i z. Rama është se nuk e di se çfarë kërkon dhe se çfarë do të bëjë në këtë vend dhe nuk e kupton që të jesh Kryeministër apo të kesh një pozicion të caktuar, nuk do të thotë të sillesh si pronar i vendit dhe të bësh çfarë të duash me institucionet, me demokracinë, me votën e qytetarëve.”

Meta u përgjigjet edhe deklaratave të kryeministrit se LSI nuk mban përgjegjësi për qeverisjen edhe pse ndan pushtet me partitë e mëdha.

“Përgjegjësinë për drogën duhet ta mbajë Rama, nuk mund ta mbajë LSI-ja, sepse zgjedhja e Saimir Tahirit në krye të Ministrisë së Brendshme ka qenë një zgjedhje e tij personale, edhe pse ka pasur kundërshtime të mëdha edhe nga brenda nga PS-ja, por edhe unë i kam shprehur rezervat e mia atij dhe personit në fjalë. Përgjegjësinë për futjen e shumë elementeve me rekorde kriminale në parlament e ka vetëm Rama dhe nuk ka asnjë përgjegjësi LSI-ja. Edhe një deputet që kishte LSI-ja që nuk e dinte se ishte me këto probleme, e kishte marrë Rama.

Për koncesionet? LSI-ja ka dy vjet që ka dorëzuar në parlament ligjin për koncesionet. Pse? Sepse është pasuri e të gjithë shqiptarëve dhe nuk mund të jepen koncesionet fshehurazi, të jepen burimet natyrore të Shqipërisë fshehurazi, të jepen miliardë euro fshehurazi…

LSI-ja mund të marrë përgjegjësi pse i votoi Ramës “Crown Agent’s” në Parlament në një mënyrë, do të thosha, jo shumë të ndershme, për arsye se do të duhej të ishte shpallur një garë, por e votoi, sepse mori garanci, besoi Ramën që do të bënte mrekulli me doganat. Kjo mrekulli nuk ndodhi, apo jo?

Ne i dhamë një besim. Ai na dha garanci, ne i dhamë besim. Kjo gjë dështoi, nuk mund të marrë LSI-ja përgjegjësinë për këtë gjë.”

Meta e sheh paktin Rama – Basha jo si marrëveshje kundër LSI –së, por si pakt kundër demokracisë.

“Në fakt ai ka të drejtë, nuk ka komplot kundër LSI-së, ka një komplot kundër demokracisë në tërësi. LSI sulmohet, sepse shikohet si e vetmja alternativë që mund të kundërshtojë pazaret e dy individëve, të cilët thjesht kanë bërë një marrëveshje për karriget e tyre dhe të pushtetit të tyre e oligarkisë në vlerësimin tim.

Të të njëjtëve njerëz që drejtonin në kohën e Berishës dhe kontrollonin konçensionet në universitete private, dhe të njëjtëve njerëz që për fat të keq kanë të njëjtin ndikim edhe sot. Kjo është ajo që i bashkon më shumë se çdo gjë tjetër. Jo interesi i shqiptarëve, jo interesi i demokracisë.”

Akuzave të ish kreut të LSI –së nuk u ka shpëtuar as Lulzim Basha, që e quajti Metën si “Tregtar të Venedikut” dhe partinë e themeluar prej tij si SHPK. Meta thotë se Basha është politikan i pabesueshëm dhe aludon se në listat e PD-së ka kandidatë që kanë paguar para.

“Së pari, kjo vetëm egërsi nuk mund të quhet. Ky është dëshpërim, aq më tepër kur këtë gjë e thotë z. Basha. E aq më tepër kur kërcënon një politikan si z. Basha, që trembet edhe nga hija e vet.

Ka demokratë që beson z. Basha? Ka të rinj në Shqipëri që beson z. Basha? Çfarë ka? Po edhe vendet e deputetëve si janë vënë? E di ti? Shko në Vlorë se të tregojnë si janë vendosur njerëzit. Nuk dua të merrem me këtë gjë.

LSI-ja nuk vendos kandidatë me lekë.

Ai bën si i fortë, sepse ka ndenjur 3 orë vetëm për vetëm me Edin. Nuk e di që aty ai ka mbaruar politikisht edhe moralisht. Para demokratëve dhe para gjithë shqiptarëve. Natyrisht, se Edi ia hedh atij. Atë nuk e llogarit fare, padyshim. Ai në vend të ndërronte Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, që ka përgjegjësi të madhe për të gjithë problemet e drogës në Shqipëri, dhe që ishte një kërkesë më se normale, vajti e mori drejtor OSHEE-je. Apo jo? Ç’lidhje ka drejtori i OSHEE-së me standardin e zgjedhjeve. A mund të ma thuash ti këtë? …

…Tani kemi koalicionin e OSHEE-së dhe Hipotekave…

Nuk ka asnjë lidhje, jo vetëm me dimensionin e Berishës, por absolutisht është një aksident i madh i PD-së për mendimin tim…”

Meta komentoi edhe shkarkimet e disa drejtoreve të LSI-së nga ministrat teknikë të Bashës në qeverinë Rama, duke thënë se kjo është një formë presioni, nuk do të funksionojë dhe duke u bërë një paralajmërim kryeministrit dhe kryetarit te Partisë Demokratike.

“Kemi të bëjmë me dy politikanë si Rama e Basha, të cilët nuk janë politikanë vlerash, as politike, as njerëzore, por janë thjesht dy politikanë pushteti dhe ata mendojnë se votat merren me pushtet, me klientelizëm dhe këtë kërkojnë ta faturojnë të tjerëve me presion përmes pushtetit, me frikësime, por kjo gjë nuk ka për të funksionuar. Ata, që të dy do të kenë fatin që pati Doktori, pika ime e dobët, në vitin ‘94, me referendumin që u bë për Kushtetutën. Ky do të jetë fati i të dyve bashkë.”/Tv Klan